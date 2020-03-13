Yazın serinleten Adana iline özgü rendelenmiş buz, pişmiş nişasta, pudra şekeri ve şerbetten oluşan lezzetli meşhur tatlı bici bici nedir? Bici bici nasıl yapılır? İşte merak edilen tüm detaylar haberimizde...

Bici Bici Nasıl Yapılır?

Bici bici nasıl yapılır? Havalar ısındığında insanlar nefes almadığında kendilerini serinletmek için türlü yöntemlere başvururlar. Akdeniz bölgesi özellikle de Adana kesiminin serinlemek için yaptığı birkaç şey arasındadır bici bici. Muhallebi ve şerbetten oluşan serinletici bir tatlı çeşididir. Üzerine meyveler eklendiğinde ismi Karsambaç oluyor.

Bici Bici Malzemeler:

Muhallebisi için:

6 yemek kaşığı nişasta (buğday veya mısır nişastası)

1 litre su

Şerbeti için:

1 su bardağı gül suyu

1 damla kırmızı gıda boyası

1 çay bardağı pudra şekeri

Üzeri için:

1 su bardağı rendelenmiş buz

3 yemek kaşığı pudra şekeri

1 adet büyük boy muz

Bici Bici Yapılışı: