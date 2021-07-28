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Siber savaş: Joe Biden'dan Rusya'ya uyarı 0:00 / 0:00

Reuters / HABERTURK.COM

ABD Başkanı Joe Biden’ın, ‘‘Bence büyük bir güçle sıcak savaşa girersek bu büyük bir siber ihlalin sonucu olacak.’’ açıklaması Biden’ın Ulusal İstihbarat Direktörü Ofisi(ODNI)’yı ziyaret ettiği ve yarım saatlik bir konuşmasında gerçekleşti.

Siber saldırılar konusunda ABD yönetimi, Rusya ve Çin’i uzun zamandır tehdit olarak görüyor.

Yakın zamanda son yılların en büyük siber saldırısı olarak bilinen SolarWinds, Rusya'nın hackleme (yetkisiz erişim) kampanyasında 100’den fazla ABD merkezli şirketin siber saldırıdan etkilendiği biliniyor.

Ağ izleme ve yönetme platformu Orion üstünden düzenlenen saldırıya ilişkin geçtiğimiz aylarda Guardian'a konuşan Microsoft Başkanı Brad Smith, SolarWinds siber saldırısında en az 1000 kişiden oluşan çok yetenekli mühendis bir ekibin çalıştığını söyleyerek ‘‘Gördüğümüz en büyük ve en karmaşık operasyonlardan biri olduğunu’’ ifade etmişti.

Rusya Dış İstihbarat Servisi Direktörü Sergey Narışkin, BBC'ye yaptığı açıklamada, ''İddialar kötü bir dedektif romanı gibi.'' açıklamasında bulunmuştu.

Yine aralarında petrol boru hattı sistemi Colonial Pipeline, et dağıtım şirketi JBS ve yazılım şirketi Kaseya gibi kuruluşlara yönelik bir dizi yüksek profilli saldırılar bulunuyor.

Saldırılar aynı zamanda ABD’nin gıda ve yakıt kaynaklarını etkilemişti.

ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in 16 Haziran’da gerçekleştirdiği dev zirvede de iki ülke arasında gündem maddelerinden biri siber saldırılardı. ABD’ye yönelik siber saldırılar konusunda Kremlin’in üst düzey üyeleriyle sürekli temas halinde olduklarını söyledi.

Biden konuşmasında Çin’e yönelik açıklamalarda da bulundu. Çin Devlet Başkanı Şi Cinping’in ‘‘dünyanın en güçlü askerî gücü ve dünyanın en büyük ekonomisi olma konusunda son derece ciddi’’ olduğunu vurguladı.