Biden'dan kürtaj yasağının önünü açan mahkemeye tepki 0:00 / 0:00

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ABD'nin Demokrat Başkanı Biden, Teksas'ta dün yürürlüğe giren tartışmalı kürtaj yasağına yazılı bir açıklama ile karşı çıktı ve uygulamanın kadınların anayasal haklarına engel olduğunu savundu. Biden, Yüksek Mahkemeyi eleştirerek bu tür bir kürtaj yasağına geçit veren mahkeme kararının "kadınların anayasal haklarına büyük bir saldırı" olduğunu belirtti.

Federal hükümetin Teksas'ta kürtaj yaptırmak isteyen kadınların bu haklarını kullanabilmesi için ne yapabileceğine bakması talimatını verdiğini aktaran Biden, bu yöndeki tüm imkanlarını kullanacaklarını vurguladı.

ABD Yüksek Mahkemesi, yasanın 1 Eylül’de yürürlüğe girmesinin engellenmesi için bir gece önce yapılan acil başvuruyu gündeme almayarak yasaya yeşil ışık yakmıştı. Mahkeme, 3'ü eski Başkan Donald Trump döneminde atanan 5 muhafazakar yargıcın olumsuz görüşü ile 5-4 şekilde başvuruyu gündeme almayı reddetmişti.

Biden, “aşırı” olarak nitelendirdiği yasanın kadınların anayasal haklarını ihlal ettiğini ve yönetiminin bu hakkı savunup koruyacağını söylemişti.

Teksas'ta geçen mayıs ayında kabul edilen yasa, uzmanlarca ABD’nin en sert kürtaj yasalarından biri olarak gösteriliyor.

Yasayla hamileliklerinin 6’ncı haftasını geçen kadınların kürtaj yaptırması yasaklanırken, kürtaj kliniklerinin yanı sıra 6 haftadan sonra kürtaj olan kadınlara yardım eden, kürtaj için maddi yardım sağlayan ya da kliniğine götüren kişilere dava açılmasına olanak sağlanıyor. Dava açan şahısların, kürtaj olan kişiyle herhangi bir şekilde ilişkili olması da gerekmiyor.

Yasa, ABD Yüksek Mahkemesi’nin eyaletlerin ceninin yaşayabildiğinin kesinleştiği 22-24 haftadan önce kürtaj yaptırmanın yasaklanamayacağına dair önceki kararları ile çeliştiği ve kadınların 6 haftadan önce hamile olduklarını öğrenmelerinin mümkün olmadığı gerekçesiyle eleştiriliyor.