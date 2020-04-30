Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerDünya
ABONE OL

Biden'den büyükelçiliği Kudüs'te tutma sözü

ABD'de Demokrat Partinin başkan aday adayı Joe Biden, Kasım 2020'de başkan seçilmesi durumunda büyükelçiliği Kudüs'ten İsrail’in başkenti Tel Aviv'e tekrar taşımayacağını söyledi

ABD
AA

 Amerika'da yayın yapan Bloomberg televizyon kanalında yer alan haberde, Demokrat başkan adayı adayı Joe Biden, ABD'nin Kudüs'e taşınan büyükelçiliğiyle ilgili, ''Taşıma bu şekilde olmamalıydı, barışa yardımcı olacak daha geniş bir anlaşma bağlamında gerçekleşmeliydi. Ama şimdi bu yapıldı. Elçiliği Tel Aviv'e geri götürmeyeceğim.'' ifadelerini kullandı.

AA'nın haberine göre; ABD'nin Boston şehrindeki bağışçılarla sanal bir bağış toplama programı esnasında kendisine yöneltilen bir soruya cevap olarak konuşan eski ABD Başkan Yardımcısı Biden, iki devletli bir çözüm olasılığını canlı tutma umudu ile Doğu Kudüs'teki ABD konsolosluğunu da yeniden açacağını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, kampanya döneminde söz verdiği üzere başkan seçilmesinin ardından, 14 Mayıs 2018'de tam da İsrail'in bağımsızlığını ilan ettiği günün yıl dönümünde Tel Aviv'deki ABD Büyükelçiliğini düzenlenen bir törenle Kudüs'e taşımıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Trump, koronavirüs nedeniyle ara verdiği seyahatlere yeniden başlıyor - HABERLER
DÜNYATrump seyahatlere yeniden başlayacak
Almanya'da 7 Türk Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti
DÜNYAAlmanya'da koronavirüsten 7 Türk hayatını kaybetti
Libya'da Hafter, ramazan ayı boyunca ateşkes ilan ettiğini öne sürdü
DÜNYAHafter, ramazan ayı boyunca ateşkes ilan ettiğini öne ...
NATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi´nde kayboldu! - Haberler
DÜNYANATO askeri helikopteri, Adriyatik Denizi'nde ...
ABD'de cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı: Blasio ile Yahudi toplumu arasına gerginlik! - Haberler
DÜNYAABD'de cenaze töreninde sosyal mesafe hiçe sayıldı!
ABD istihbaratından Çin ve DSÖ'yü Kovid-19 salgınına ilişkin soruşturması istendiği iddiası - Haberler
DÜNYAABD istihbaratından Çin ve DSÖ hakkında yeni iddia!
Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler'den Afrin'de gerçekleşen terör saldırısına tepki! - Haberler
DÜNYABM'den Afrin'deki terör saldırısına kınama!
Pentagon'dan Türkiye'ye tıbbi yardım teşekkürü - Haberler
DÜNYAPentagon'dan Türkiye'ye teşekkür!
DSÖ: Koronavirüse ilişkin dünyayı hızlı ve kararlı şekilde uyardık - Haberler
DÜNYADSÖ: Koronavirüse karşı dünyayı uyardık!
Almanya, Afrin'deki terör saldırısını kınadı
DÜNYAAlmanya, Afrin'deki terör saldırısını kınadı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X