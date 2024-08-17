Biden, Gazze'de ateşkes için Sisi ve Şeyh Temim ile görüştü

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü Sean Savett, Biden'ın Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ve Katar Emiri Şeyh Temim ile ayrı ayrı telefonda görüştüğünü bildirdi.

Savett, Biden'ın hem Sisi hem de Şeyh Temim ile görüşmelerinde "Doha'daki ateşkes görüşmelerinde kaydedilen ciddi ilerlemeyi" ele aldığını ve bundan sonraki sürece ilişkin görüşleri kendileriyle paylaştığını aktardı.

Beyaz Saray'dan Biden'ın telefon görüşmelerine ilişkin yazılı açıklama yapılacağı belirtildi.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Antony Blinken'ın 17 Ağustos'ta İsrail'e gideceği bildirilmişti.