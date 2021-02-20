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Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Biden ile Trudeau arasında yapılacak online görüşmeye ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Psaki, açıklamasında, "23 Şubat'ta Başkan Biden, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile ilk ikili görüşmesini yapacak. Bu online görüşmede, Başkan, ABD ile Kanada arasındaki güçlü ve derin ortaklığın altını çizecek." ifadesini kullandı.

Beyaz Saray Sözcüsü, görüşmede, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve iklim değişikliğiyle mücadele gibi konuların yanı sıra iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin de ele alınacağını aktardı.