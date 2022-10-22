Biden'ın röportajdaki halleri yine gündem oldu

ABD Başkanı Joe Biden bu kez de röportajdan 'koptuğu' anlar nedeniyle gündemde.
Biden, dün gerçekleştirdiği MSNBC röportajında ABD ve Dünya gündemine dair açıklamalarda bulundu.
ADAYLIĞI KESİNLEŞİYOR
Biden, Cuma günü MSNBC ile yaptığı röportajda 2024 seçim planlarına daha net bir cevap verdi. Jonathan Capehart ile gerçekleştirdiği röportajda, yaklaşmakta olan başkanlık seçimi hakkında soru sorulduğunda Biden, yeniden adaylık için 'niyetinin' olduğunu söyledi.
Açıklama, Biden'ın kararının 'kesin olmadığını' söylediği bir diğer röportajdan 1 ay sonra geldi.
Biden konu hakkında "Resmi kararı vermedim, ancak benim niyetim, tekrar aday olmak ve bu kararı vermek için zamanımız var" ifadelerini kullandı.
SUNUCU SESLİ UYARMAK ZORUNDA KALDI
First Lady'nin görüşü sorulduğunda ise ABD Başkanı Biden'ın konudan koptuğu anlar gündem oldu. Sorunun sorulmasının ardından Biden bir süre dalıp soruya cevap veremedi.
Bunun üzerinde sunucu Jonathan Capehart'ın "Sayın Başkan?" diyerek sesli uyarması üzerine Biden kısa süre şaşkınlık yaşayarak eşi Jill Biden'ın da 'çok önemli bir şey' yaptıklarını düşündüğünü ve ikinci bir döneme olumlu baktığını söyledi.
2024'TE ADAY OLMASI BEKLENİYOR
Beyaz Saray basın sözcüsü Karine Jean-Pierre de Biden'ın 2024'te yeniden aday olmayı planladığı konusunda ısrar etmişti.
Jean-Pierre Eylül ayında, "Bildiğiniz gibi, Başkan'a bu soru birçok kez soruldu ve yanıtladı. Cevabı oldukça basit, yani evet, yeniden seçilmek için yarışıyor. Bundan fazlasını söyleyemem" diye konuşmuştu.
* Haberin görselleri Associated Press'ten ve MSNBC'den servis edilmiştir.
YORUMLAR