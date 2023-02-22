Biden: Ukrayna, Rusya için asla zafer olmayacak

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Ukrayna ile savaşı başlatmasının birinci yılı öncesi yaptığı Ulusa Sesleniş konuşmasından sonra Polonya'nın başkenti Varşova'da konuşan ABD Başkanı Joe Biden "Putin NATO'da çatlak olacağını sandı ama NATO her zamankinden daha birleşik halde" dedi.

"NATO topraklarının her bir karışını savunacak" diyen Amerikan Başkanı "NATO kaya gibi sağlam" şeklinde konuştu.

"Bir yıl önce, dünyanın Kiev'in düşüşünü beklediğini belirten Biden "Kiev'den yeni geldim ve Kiev'in güçlü durduğunu söyleyebilirim" diye konuştu ve "Kiev güçlü duruyor, Kiev gururlu duruyor, Kiev dik duruyor ve en önemlisi özgür" diye konuştu.

Rusya, Ukrayna'yı işgal ettiğinde tüm dünyanın ve tüm demokrasilerin sınavdan geçtiğini belirten ABD Başkanı "Bir yıl sonra yanıtı biliyoruz. Dünya tepki verdi ve yüzünü çevirmedi" dedi.

Amerikan Başkanı, Rusya lideri Putin'in konuşmasında dile getirdiği Batı'ya yönelik savaşı kışkırtma ve tırmandırma suçlamasına ise şu yanıtı verdi;

"ABD ve Avrupa ülkeleri Rusya'yı denetimleri altına almak ya da yok etmek istemiyor. Putin'in bugün söylediği gibi Batı Rusya'ya saldırmayı planlamıyor. Komşularıyla barış içinde yaşamak isteyen milyonlarca Rus vatandaşı düşmanımız değildir. Bu savaş asla bir gereklilik değildi. Bir trajedi. Savaşı Başkan Putin seçti. Devam ettiği her bir gün de onun seçimi."

'Otokratlara taviz verilmez'

Biden ayrıca "Putin artık koalisyonumuzun gücünden şüphe duymuyor ama hala kararlılığımızdan şüpheleniyor. Putin'in Rusya'sının karşısında daha güçlü demokrasiler var" dedi ve "Ukrayna'ya destek vermekten vazgeçmeyeceğiz, NATO bölünmeyecek" ifadelerini kullandı.

"Otokratların iştahlarına taviz verilemeyeceğini ve onlara karşı durmak gerektiğini" söyleyen Biden "Ukrayna'nın Rusya için asla bir zafer olamayacağını ve Rusya'nın Ukrayna halkına karşı katliamlar yaptığını" vurguladı.

Konuşmasında Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'yi öven Biden, Zelenski'nin cesaretinin "ateş ve çelikle yoğrulduğunu" ifade etti.

Biden, "Dünyada demokrasi daha da güçlendi, zayıflamadı ama dünyanın otokratları zayıfladı" diye de ekledi ve ABD ve müttefiklerinin bu hafta Rusya'ya karşı ek ambargolar açıklayacağını kaydetti.