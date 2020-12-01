AA

Joe Biden'ın ekibinden yapılan açıklamaya göre, Biden, seçim zaferi nedeniyle kendisini tebrik eden Guterres'e teşekkür etti.

Biden ve Guterres, ABD ve BM arasında yen tip koronavirüs (Kovid-19) salgını, iklim değişikliği, insani yardımlar, sürdürülebilir kalkınma, barış ve güvenliğin sağlanması ve krizlerin çözümü gibi acil küresel sorunlar için güçlü ortaklığın gerekliliğini görüştü.

AA'nın haberine göre; Biden ayrıca, Etiyopya'da artan çatışmalardan ve sivillere etkisinden duyduğu endişeyi de dile getirdi.