Biden ve Trump, Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York eyaletlerinde ön seçimleri kazandı

ABD'de 5 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri yaklaşırken, Demokrat Parti ile Cumhuriyetçi Parti Wisconsin, Rhode Island, Connecticut ve New York eyaletlerinde ön seçimleri yaptı.

Cumhuriyetçi aday adayı Nikki Haley'nin 6 Mart'ta ön seçimlerden çekilmesinin ardından ciddi bir rakibi kalmayan Trump ve Demokratlar arasında kayda değer rakibi bulunmayan Biden, 4 eyalette de ön seçimleri kazandı.

Demokrat Parti adaylarından mevcut ABD Başkanı Biden, Wisconsin'de oyların yüzde 88,5'ini, Rhode Island'da yüzde 82,6'sını, Connecticut'ta yüzde 85'ini, New York'ta yüzde 91,5'ini alarak yarışı kazandı.