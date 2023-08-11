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        Haberler Dünya Biden yönetimi, büyük kısmı Ukrayna için kullanılacak 40 milyar dolarlık fona Kongre'den onay istedi

        Biden yönetimi, büyük kısmı Ukrayna için kullanılacak 40 milyar dolarlık fona Kongre'den onay istedi

        Başkan Joe Biden, Temsilciler Meclisi'nden 24 milyar doları Ukrayna, 12 milyar doları afet zararları ve 4 milyar doları sınır güvenliği için olmak üzere toplamda 40 milyar dolarlık bir ek acil fon onayı istedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.08.2023 - 00:37
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        Biden'dan 40 milyar dolarlık ek fon talebi
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        Joe Biden yönetimi, başta Ukrayna'ya verilen destek, afet yardımı ve sınır ile göçmen sorunlarıyla mücadele kapsamında ek finansman sağlayabilmek için Kongre'den 40 milyar dolarlık ek acil durum fonunu onaylamasını talep etti.

        Beyaz Saray Yönetim ve Bütçe Ofisi Direktörü Shalanda Young, Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy'e gönderdiği mektupta, 40 milyar dolarlık acil durum fonuna "üç grup kritik ihtiyacı" karşılamak için gerek duyulduğunu belirtti.

        Young, şunları kaydetti:

        "Kongre'yi, Ukrayna halkının anavatanını savunmasına ve dünya çapında demokrasiye olan bağlılığımızı sürdürmek; afetlerle müdahale için gerekli olan miktar konusundaki açığı gidermek ve kontrol edilemeyen yangınlarla mücadele eden itfaiyecilerimizi yeterince desteklemek; fentanil kaçakçılığıyla mücadele etmek ve ABD'nin güneybatı sınırındaki insani ve sınır güvenliği durumuna yanıt verme konusundaki ilerlememizi sürdürmek için talep edilen ek finansmanı sağlamak üzere hızla harekete geçmeye çağırıyorum."

        Kongre'nin onaylaması halinde fonun 24 milyar dolar kadarlık kısmının Ukrayna'ya yardım ve diğer uluslararası ihtiyaçlar, 12 milyar doları afetle mücadele, 4 milyar dolar kadarının ise sınır ve göç sorunlarıyla mücadele için kullanılması planlanıyor.

        Diğer yandan ABD Kongresindeki bazı Cumhuriyetçiler ek bütçe talebine tepki göstererek, fonu desteklemeyecekleri mesajını verdi.

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