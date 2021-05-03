Biden yönetimi sınırda birbirinden ayrılan aileleri birleştirecek

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Eski Başkan Donald Trump döneminde, Meksika sınırında ayrılan dört aile bu hafta ABD’de bir araya gelecek. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, aileleri birleştirmek için geniş bir çaba verildiğini belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, bunun sadece başlangıç olduğunu aktararak daha fazla ebeveyni çocuklarla buluşturacağını ekledi. "Hala yapacak çok işimiz var, ancak kaydettiğimiz ilerlemeden ve bu hafta yardım ettiğimiz yeniden birleşmelerden gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı.

2017 yılından itibaren çocuklarından ayrı olarak yaşayan biri Honduraslı ve biri de Meksikalı annenin üç yaşından beri çocuklarını göremediklerini aktaran Mayorkas, çocukları ‘‘aileleri olmadan yaşamak zorunda kalan gençler’’ olarak tanımladı.

AP’nin haberine göre Başkan Donald Trump döneminde Meksika’dan Amerika’ya geçişleri önlemek için inşa edilen duvarın, 5 bin çocuğu ailesinden ayırdığı biliniyor. Görevi devraldığı günden beri Donald Trump dönemindeki göçmen politikalarından daha farklı bir yol izleyen Biden yönetimi geçtiğimiz günlerde Meksika sınırındaki duvar inşasında kullanılan fonları içeren tüm sözleşmeleri iptal ettiğini açıklamıştı.