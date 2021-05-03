Biden yönetimi sınırda birbirinden ayrılan aileleri birleştirecek

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerDünyaDiğer
ABONE OL

Biden yönetimi sınırda birbirinden ayrılan aileleri birleştirecek

ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, 2017 yılından beri Meksika sınırında birbirinden ayrılan dört aileyi ABD’de birleştirileceğini açıkladı.

Biden yönetimi sınırda birbirinden ayrılan aileleri birleştirecek
Genel

Eski Başkan Donald Trump döneminde, Meksika sınırında ayrılan dört aile bu hafta ABD’de bir araya gelecek. ABD İç Güvenlik Bakanı Alejandro Mayorkas, aileleri birleştirmek için geniş bir çaba verildiğini belirtti.

ABD İç Güvenlik Bakanı Mayorkas, bunun sadece başlangıç olduğunu aktararak daha fazla ebeveyni çocuklarla buluşturacağını ekledi. "Hala yapacak çok işimiz var, ancak kaydettiğimiz ilerlemeden ve bu hafta yardım ettiğimiz yeniden birleşmelerden gurur duyuyorum'' ifadelerini kullandı.

2017 yılından itibaren çocuklarından ayrı olarak yaşayan biri Honduraslı ve biri de Meksikalı annenin üç yaşından beri çocuklarını göremediklerini aktaran Mayorkas, çocukları ‘‘aileleri olmadan yaşamak zorunda kalan gençler’’ olarak tanımladı.

AP’nin haberine göre Başkan Donald Trump döneminde Meksika’dan Amerika’ya geçişleri önlemek için inşa edilen duvarın, 5 bin çocuğu ailesinden ayırdığı biliniyor. Görevi devraldığı günden beri Donald Trump dönemindeki göçmen politikalarından daha farklı bir yol izleyen Biden yönetimi geçtiğimiz günlerde Meksika sınırındaki duvar inşasında kullanılan fonları içeren tüm sözleşmeleri iptal ettiğini açıklamıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Son dakika haberi Dışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet Mısır'da!
DÜNYADışişleri Bakan Yardımcısı ve beraberindeki heyet ...
Ardern: ‘‘Çin ile aramızdaki farklılıkları uzlaştırmamız çok zor.’’
DÜNYAYeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern’den açıklama
Son dakika: Bakan Akar ve Bakan Çavuşoğlu Libya'ya gitti
DÜNYAAkar, Çavuşoğlu, Güler ve Fidan Libya'da
SON DAKİKA: AB Komisyonu'ndan seyahat önerisi! - Haberler
DÜNYAAB Komisyonu'ndan seyahat önerisi!
SON DAKİKA: Fransa'da kademeli normalleşme başlıyor - Haberler
DÜNYAFransa'da kademeli normalleşme başlıyor
Finlandiya Başbakanı Sanna Marin'in paylaşımı gündem oldu - Haberler
DÜNYAFinlandiya Başbakanı'nın paylaşımı gündem oldu
SON DAKİKA: Alman polisi çocuk istismarı şebekesini çökertti! - Haberler
DÜNYAAlman polisi çocuk istismarı şebekesini çökertti!
SON DAKİKA: İspanya'da boğa güreşleri 19 ay sonra yeniden başladı - Haberler
DÜNYAİspanya'da 19 ay sonra ilk!
SON DAKİKA: Tokyo Olimpiyatlarını koronavirüs önlemleriyle düzenlemeye hazırlanıyor - Haberler
DÜNYAJaponya'dan Tokyo Olimpiyatları açıklaması!
WUHAN... Son dakika: Dünyayı kapatıp festivale koştular! Ne maske, ne mesafe
DÜNYASalgının çıkış noktasında binlerce kişilik festival!