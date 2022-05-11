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WSJ yazdı: Biden yönetimi Kongre'den Türkiye ile yeni silah anlaşmasını onaylamasını talep etti

Wall Street Journal'ın haberine göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş ve teknik ekipmanların satışına onay verilmesini istedi. Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve ABD'nin güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği yönünde görüş bildirdiğine işaret eden Kongre üyeleri, F-16 satışının Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinde de etkili olabileceğini aktardı

WSJ yazdı: Biden yönetiminden Türkiye ile yeni silah anlaşması talebi - Güncel Haberler
WSJ yazdı: Biden yönetiminden Türkiye ile yeni silah anlaşması talebi
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HABERTURK.COM

Wall Street Journal'da yer alan habere göre, ABD Başkanı Joe Biden yönetimi, Kongre'den Türkiye'nin F-16 savaş uçağı filosu için gelişmiş silah, radar ve diğer teknik ekipmanların satışına onay verilmesini talep etti.

WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, Biden yönetiminin anlaşmayı, Türkiye'ye 40 yeni F-16 satmaya yönelik ayrı bir teklif için Kongre’deki desteğin seviyesini ölçmek amaçlı kullanıyor olabileceğini söyledi.

Haberde, Ankara ve Washington arasındaki ilişkilerin Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi temin etmesinden beri gergin olduğu belirtildi.

Anlaşma, Türkiye'ye F-16'ları için füzeler, radar ve elektronik cihazların gönderilmesini içeriyor. İsmi açıklanmayan kaynak söz konusu anlaşmanın 400 milyon dolara mal olacağını ifade etti.

"ABD KONGRESİ TÜRKİYE'YE F-16 SATIŞINA OLUMLU BAKIYOR"

Geçtiğimiz günlerde ABD'de savunma alanındaki önemli yayın organlarından "Defense News"te yer alan haberde, Türkiye'nin özellikle Ukrayna savaşında Bayraktar TB-2 insansız hava araçları ve Rusya ile yürüttüğü diplomasi ile izlediği yol, ABD Kongresi'nde olumlu bir imaj yarattığı ifade edilmişti.

Türkiye'nin son dönemde oynadığı bu rolün, Ankara'ya olası F-16 satışında Kongredeki muhtemel itirazları azalttığı vurgulanan haberde, Kongredeki etkili isimlerin görüşlerine de yer verildi.

Biden yönetiminin, Türkiye'ye F-16 satışının NATO ve ABD'nin güvenlik çıkarlarına hizmet edeceği yönünde görüş bildirdiğine işaret eden Kongre üyeleri, F-16 satışının Türkiye'nin Ukrayna'ya desteğini sürdürmesinde de etkili olabileceğini aktardı.

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