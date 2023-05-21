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Biden: Zelenskiy, F-16'ların Rusya topraklarına saldırmak için kullanılmayacağına dair güvence verdi

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna’ya verilecek F-16’ların Rusya topraklarına saldırmak için kullanılmayacağına dair Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin kendisine “kesin bir güvence” verdiğini söyledi

Biden: Zelenskiy, F-16'ların Rusya topraklarına saldırmak için kullanılmayacağına dair güvence verdi
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İHA

Japonya'nın Hiroşima kentinde düzenlenen G7 Zirvesi'nin ardından ABD Başkanı Joe Biden, basın toplantısı düzenledi. ABD Kongresi’nde devam eden borç tavanının arttırılması görüşmelerine değinerek konuşmasına başlayan Biden, daha önce önerilen yaklaşık 3 trilyon dolara ek olarak yaklaşık 1 trilyon dolar tasarruf sağlayacak bir teklif sunacağını ifade etti. Hiroşima'nın nükleer savaşın “yıkıcı gerçekliğini” hatırlattığını söyleyen Biden, barış için çaba gösterilmesi gerektiğini ifade ederek, G7'nin "nükleer silah tehdidinden arınmış" bir dünya taahhüdünü yinelediğini söyledi.

TAYVAN'A DESTEK SÜRECEK

Çin ile ilişkilere değinen Biden, Çin tedarik zincirlerine bağımlı olmamanın, ekonomik baskıya direnmenin ve "çalışanlara zarar veren zararlı uygulamalara" karşı koymanın önemini vurguladı. Biden ayrıca, Çin'in Tayvan konusunda tek taraflı hareket etmesi halinde "cevap verileceğini" belirterek, ABD'nin Tayvan'ı "kendilerini savunabilecekleri bir konuma" getirmeye devam edeceğini söyledi.

UKRAYNA'YA DESTEK DEVAM EDECEK

G7'nin Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğini vurgulayan Biden, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı duyan adil bir barış çağrısında bulunarak, savaşı Rusya'nın başlattığını ve bugün bitirebileceğini söyledi. Biden, G7 üyelerinin ve müttefiklerinin Ukrayna’ya verdiği destekte "tereddüt etmeyeceğine" dair güvence verdiğini açıkladı.

F-16'LAR RUS TOPRAKLARINA YÖNELİK SALDIRILARDA KULLANILMAYACAK

Ukrayna’ya verilecek olan F-16 savaş uçaklarına da değinen Biden, F-16’ların Rusya topraklarına saldırmak için kullanılmayacağına dair Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy’nin kendisine “kesin bir güvence” verdiğini ifade etti.

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