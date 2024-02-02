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        Haberler Magazin Bige Önal ile Hande Erçel'in doğum günü buluşması - Magazin haberleri

        Bige Önal ile Hande Erçel'in doğum günü buluşması

        33'üncü yaşına giren Bige Önal, doğum gününü kutlamak için arkadaşı Hande Erçel ile birlikte Etiler'de buluştu. Çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Önal, "Dinleniyorum, senaryoları okuyorum, her şey yolunda gidiyor. Doğum günlerimi kutlamayı çok seviyorum" ifadelerini kullandı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.02.2024 - 08:21 Güncelleme: 02.02.2024 - 08:21
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        Doğum günü buluşması
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        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Bige Önal, 33'üncü yaşını kendisi gibi oyuncu olan arkadaşı Hande Erçel ile birlikte Etiler'deki bir mekânda yemek yiyerek kutladı.

        "BENİ MAZUR GÖRÜN"

        Mekândan birlikte çıkan ikiliden Hande Erçel; "Neredeyse her gün röportaj yapıyoruz. Konuşacak bir şey kalmadı. Ne konuşayım ki. Bugünlük beni mazur görün" dedikten sonra otomobiline binip oradan uzaklaştı.

        Hande Erçel ile Bige Önal
        Hande Erçel ile Bige Önal

        "HER ŞEY YOLUNDA"

        Bige Önal da "Dinleniyorum, senaryoları okuyorum, her şey yolunda gidiyor" ifadelerini kullandı. Hande Erçel ile doğum gününü kutlamak için bir araya geldiklerini söyleyen Önal; "Doğum günlerimi kutlamayı çok seviyorum" dedi.

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        #Bige Önal
        #Hande Erçel
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