Bihter Ziyagil şüphesiz Aşk-ı Memnu dizisinin unutulmaz karakterlerinden biri oldu. Kıyafetleri, sözleri, Behlül'e duyduğu aşkı ekranlara damgasını vurmuştu. Hal böyle olunca Bihter'in intihar ettiği aynı zamanda dizinin de final yaptığı 24 Haziran sevenleri tarafından unutulmuyor. Sosyal medyada Bihter Ziyagil'in sözleri ve fotoğrafları paylaşılıyor.

AŞK-I MEMNU BİHTERİ'İN FİNAL SAHNESİNDE NELER OLUYOR?

Aşk-ı Memnu'nun final bölümünde, Behlül her şeye rağmen Bihter'in tüm ikna çabalarına rağmen Nihal ile evlenmeye kararlı. Düğün günü için tüm hazırlıklar devam ederken, Matmazel daha fazla dayanamayarak Adnan'a bildiklerini anlatıyor. Bu sırada Behlül'e ulaşmaya çalışan Bihter büyük bir çaresizlik içerisinde düşüyor ve intiharını planlıyor. Dizinin final sahnesinde Bihter, Behlül'ün karşısında elindeki tabancayı kalbine dayarken kapıda Adnan vardır ve hesap sormaya gelmiştir. Bihter o sırada Behlül'e hafızalara kazınan "Beni kaybetmeyi göze alıyor musun? Beni beni Bihter'ini!" diye sorar. Behlül çaresizce Bihter'i silahı bırakması için ikna etmeye çalışırken, kapıyı kıran Adnan içeri girer ve o sırada Bihter herkesin gözü önünde kalbine dayadığı silahı ateşler. Yaşananların ardından Behlül kaçar, büyük bir tramva yaşayan Ziyagil ailesi de Matmazel ile birlikte yalıdan taşınarak yaralarını sarmaya başlar.

BİHTER ZİYAGİL'İN REPLİKLERİ - SÖZLERİ

"Ölüyorum anlasana! Gözlerimin önünde birbirlerini seviyorlar... Ben işkenceler içinde kıvranırken onların mutluluğundan ölüyorum; anne ben ölüyorum yardım et!"

"Tabi siz anneleri tarafından size emanet edilen çocuklara her bakımdan yetersiz gördüğünüz bir kadının annelik etmesine şiddetle karşısınız ama..."

"Yüzünde en çok görmek istediğim şeyi gördüm; hayal kırıklığı..."

"Bihter Ziyagil'im ben! Firves Yöreoğlu'nun kızıyım! Kimse ayaklarının altına alamaz beni... Kimse canımı acıtamaz, gayet iyiyim ben... Teselliye ihtiyacım yok benim!"

"Biraz önce ateşe uzattım elimi, alevin tam ortasına... Bu bir yangın, yanıyorum ama acıyı hissetmiyorum…"

"Sıkıcı evliliğimin oyuncağına mesajımdır... Seni sevmedim doğru, benim için tutkuydun; sadece olmasını istediğim yerdeydin..."

"Nihal'i terk edemeyeceğin için beni terk ediyorsun... O ölmesin diye beni öldürüyorsun… Nihal tek nefeste sönüverecek çiçek; peki ya Bihter?"

"Yüzümde en sahici gülümsememle onların mutluluğunu alkışlayacağım..."

"Biz tango gibiyiz, bir yakınlaşıp bi uzaklaşıyoruz... Şundan eminim ki içimizdeki müzik bitene kadar pistten çekilmeyeceğiz!"

"Çok acı çekiyorum... Beynim suçlu, yüreğim suçlu; keşkenin ne demek olduğunu en çok bu gece hissettim..."

AŞK-I MEMNU NEREDE ÇEKİLDİ?

Dizi'nin konusu İstanbul'da geçmektedir. Ziyagil ailesinin evi için Koç ailesi'nin Sarıyer'de bulunan üç katlı, on odalı yalısı kiralandı. Bu yalı dizinin her bölümünde görülmektedir ve olayların çoğu burada gerçekleşir. Evin arka bahçesinde bir sera, Adnan Ziyagil'in atölye olarak kullandığı bir oda ve yalıya ait koru vardır. Evin alt katında evin çalışanları kalmaktadır. Burası dışında, Çatalca'da Arsen Hala'nın çiftliği olarak kullanılan bir ev daha vardır. Ayrıca Behlül'ün Bihter ile beraber kaldığı sahneler için Beykoz Riva'da, 1855 yılında İngilizler tarafından kayıkhane olarak yapılan, günümüzde ise otel olarak kullanılan tarihi taş ev seçildi.