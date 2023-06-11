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Bike Fest heyecanı BMX Avrupa Kupası ile sona erdi

26 günde 11 uluslararası yarışın gerçekleştirildiği ‘Bike Fest’ Bisiklet Vadisi’nde düzenlenen BMX Avrupa Kupası serisinin 9 ve 10. etaplarıyla sona erdi. Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptıklarını belirterek, "Sakarya’mız bir dünya şehri olmuştur. Aldığı ‘Bisiklet Dostu Şehir’ ve ‘Avrupa Spor Şehri’ unvanlarını layıkıyla taşıyor” dedi

Bike Fest heyecanı BMX Avrupa Kupası ile sona erdi
İHA

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin 17 Mayıs-11 Haziran tarihleri arasında düzenlediği ‘Bike Fest’ heyecanı Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde gerçekleştirilen BMX Avrupa Kupası 10. Round yarışlarıyla ardından sona erdi. 26 ülkeden 149 sporcunun katıldığı yarışlarda Avrupa’nın en iyi bisikletçileri pedal çevirirken bu heyecan dolu anlar tüm dünyada canlı olarak yayınlandı. Bisiklet şölenine sahne olan 26 günlük Bike Fest heyecanı Tour of Sakarya, MTB Night Cup, Sakarya MTB, UCI BMX World Cup ve UEC BMX European Cup olmak üzere toplamda 11 uluslararası yarışa ev sahipliği yapmasıyla tamamlandı. 2-3 Eylül tarihlerinde Portekiz’de gerçekleştirilecek büyük finalle sona erecek olan, 6 ayrı ülkede 12 raunt üzerinden gerçekleştirilen ve Türkiye’de ilk kez Sakarya’nın ev sahipliği yaptığı BMX Avrupa Kupasının 9 ve 10. Raundu Ayçiçeği Bisiklet Vadisinde koşuldu.

100 çocuk bisiklet sahibi oldu


Dereceye giren sporculara ödülleri organizasyon sorumlusu Berat Alphan ve Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce takdim etti. Bisiklet Vadisi’nde yarışlar sonrası Türkiye Motosiklet Akrobasi Şampiyonu Birkan Polat’ın izleyicilere sunduğu gösteri coşkuyla izlendi. Gösteri sonrası 15 adet bisiklet çekilişle dağıtılırken, Bike Fest süresince toplamda 100 çocuk bisiklet sahibi oldu.

Sakarya dünya şehri oldu


Bisiklet çekilişleri öncesi Bisiklet Vadisi’ndeki sporseverlere seslenen Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mız bir Dünya şehri olmuştur. Sakarya’mız aldığı ‘Bisiklet Dostu Şehir’ ve ‘Avrupa Spor Şehri’ unvanlarını layıkıyla taşıyor. 26 gün süren bisiklet şölenimizde uluslararası birçok organizasyona ev sahipliği yaptık. Bugün de ilk kez bir BMX Avrupa Kupası yarışlarını Sakarya’da gerçekleştirdik. 26 ülkeden 150 sporcu Sakarya’da şampiyonluk için pedal çevirdi. Sakarya’mız her geçen gün diğer alanlarda olduğu gibi spor alanında da adını dünya sahnesine çıkarıyor ve önemli spor organizasyonlarına ev sahipliği yapıyor. İnşallah bu alanda desteklerimize devam edeceğiz” diye konuştu.

Büyük heyecana sahne olan BMX Avrupa Kupası 10. Round yarışların sonuçları ise şu şekilde oluştu:

Elit Erkekler
1. Alejandro Arboleda (Kolombiya)
2. Cedric Butti (İsviçre)
3. Renaud Blanc (İsviçre)

Genç Erkekler
1. Jason Noordam (Hollanda)
2. Jack Greenough (Yeni Zelanda)
3. Guylherme Paradellas (Brezilya)

23 Yaş Altı Erkekler
1. Bennett Greenough (Yeni Zelenda)
2. Marco Radaelli (İtalya)
3. İgnacio Molina (Şili)

Elite Kadınlar
1. Mariana Pajon (Kolombiya)
2. Molly Simpson (Kanada)
3. Gabriela Carrillo (Kolombiya)

Genç Kadınlar
1. Dominika Manikova (Slovakya)
2. Nicolle Mercado (Kolombiya)
3. Sabina Kosarkova (Çekya)

23 Yaş Altı Kadınlar
1. Domenica Mora (Ekvador)
2. Jui Yabuta (Japonya)
3. Valerie Vossen (Belçika)

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