Bilal Erdoğan: Cumhurbaşkanımız bütün dünya için örnek bir lider

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı önünde kurulan Ramazan etkinlik alanı, anlamlı bir buluşmaya daha ev sahipliği yaptı. İlim Yayma Cemiyeti Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir ile birlikte Ramazan alanını ziyaret ederek vatandaşlarla ateş başında sohbet etti. Yoğun ilgiyle karşılanan Erdoğan, etkinlik alanında vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti, ardından sahneye çıkarak katılımcılara hitap etti. Ramazan’ın birlik ve kardeşlik ikliminin hissedildiği programda samimi görüntüler oluştu.

"RAMAZAN YILIN EN KIYMETLİ AYI"

Konuşmasına Ramazan ayını tebrik ederek başlayan Necmeddin Bilal Erdoğan, "Ramazan-ı Şerif bu sene çok daha farklı, çok daha keyifli geldi. Çocuklarımız sağ olsunlar, onlar Ramazan’ı şenlendirdi bu sene. Onun için böyle her sene keşke çocuklara Ramazan’ı daha keyifli yaşatabilsek, keşke çocuklara Ramazan’ı daha güzel anlatabilsek diyorduk. Çünkü Ramazan ayı bizim için yılın en şerefli, en kıymetli ayı" dedi.

REKLAM

"DÜNYANIN DAHA İYİ İNSANLARA İHTİYACI VAR"

Ramazan’ın insanın kendisini muhasebe ettiği bir dönem olduğuna dikkat çeken Erdoğan, inancın daha iyi bir insan ve daha adil bir dünya inşa etmenin temelini oluşturduğunu ifade etti. Dünyada yaşanan zulümlere ve adaletsizliklere değinen Erdoğan, Müslümanların sadece kendileri için değil tüm insanlık için sorumluluk taşıdığına işaret etti. "Biz bu hayatı sadece kendimiz için yaşamayı düstur edinen insanlar olmadık, Allah’ın izniyle olmayacağız" diyen Bilal Erdoğan, Ramazan ayının daha iyi bir insan olmak için önemli bir fırsat olduğunu vurguladı.

"CUMHURBAŞKANIMIZ BÜTÜN DÜNYA İÇİN ÖRNEK BİR LİDER" Gençlere seslenen Erdoğan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinin sadece Türkiye için değil tüm dünya için örnek teşkil ettiğini belirterek, "Cumhurbaşkanımız bize bir yol açtı. Cumhurbaşkanımız bu milleti yeniden özgüvene kavuşturdu. Bu millet dünya çapında iş yapabileceğine inanmaya başladı. Dolayısıyla bütün bir gençliğin Cumhurbaşkanımızın açtığı yolda Türkiye’yi Türkiye Yüzyılı hedeflerine ulaştırması için çok çalışmak zorundayız. Cumhurbaşkanımızı çok seviyoruz, yetmez. Cumhurbaşkanımızı çok seviyorsak Cumhurbaşkanımızın hikâyesini iyi bileceğiz. Cumhurbaşkanımızın hikâyesini etrafımıza anlatacağız. Bakın Cumhurbaşkanımız sadece Türkiye için değil, sadece bu 10 yıl için değil, sadece bu 100 yıl için değil, bütün dünya için örnek bir lider. Onun hayat hikâyesini, başarıya nasıl ulaştığını, nasıl çok çalıştığını bizim de çok iyi öğrenip örnek alan bir neslin yetişmesine ön ayak olmamız lazım" ifadelerini kullandı.