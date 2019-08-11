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HaberlerMagazinBilal Sonses kaçırıldı! - Magazin haberleri

Bilal Sonses kaçırıldı!

Son dönemin popüler sanatçılarından Bilal Sonses, Masal Şatosu: Sihirli Davet’te rol aldı. Şarkıcı rol gereği kaçırıldı

Bilal Sonses

Türkiye’nin ilk fantastik çocuk filmi Masal Şatosu: Sihirli Davet’te konuk oyuncu olarak yer alan Sonses, rol gereği rehin alındı.

Başrollerini Ecrin Su Çoban ve Berk Coşkun’un paylaştığı Masal Şatosu: Sihirli Davet'te bir çok ünlü isim konuk olarak yer alıyor.

‘Yak, İçimdeki Sen’, ‘İçimden Gelmiyor’, ‘Sen Aldırma’ gibi birbiri ardına yayınladığı  şarkılarla tanınan Bilal Sonses, taktığı kalın camlı gözlükler ve kostümüyle filmde ‘Antikacı’ olarak rol aldı.

Masal Şatosu, Sihirli Davet 30 Ağustos Cuma günü sinemalardaki yerini alacak.

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