Bilecik Genel Seçim Sonuçları 14 Mayıs 2023: Bilecik Cumhurbaşkanı ve Milletvekili Seçimi Sonucu

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Türkiye, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti. Saat 08.00'de başlayan oy kullanma işlemi, 17.00 itibarı ile sona erdi. Sandıkların kapanmasıyla birlikte oy sayımına geçildi. YSK'nın yayın yasağını kaldırmasının ardından Bilecik başta olmak üzere birçok ilden resmi olmayan sonuçlar gelmeye başladı. Peki, 14 Mayıs 2023 Bilecik Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim sonuçlarında son durum nedir? İşte, 2023 Bilecik seçim sonuçları ile ilgili son gelişmeler... Bilecik Cumhurbaşkanı Seçimi Sonuçları 14 MAYIS 2023 Yüksek Seçim Kurulu (YSK) tarafından yayın yasağının kaldırılmasının ardından 14 Mayıs 2023 Bilecik Cumhurbaşkanı seçim sonucu gelmeye başladı. İl genelinde yüzde 91.33 seçime katılım oranı sağlanırken saat 21:22 itibarı ile açılan sandık sayısı yüzde 99.3 oldu. Bilecik Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçlarına göre; adaylardan Recep Tayyip Erdoğan: 74.496 oyla yüzde 49.97 - Kemal Kılıçdaroğlu: 61.357 oyla yüzde 41.16 - Sinan Oğan: 12.002 oyla yüzde 8.05 - Muharrem İnce: 1.224 oyla yüzde 0.82 aldı. Bilecik 14 Mayıs 2023 Cumhurbaşkanlığı seçim sonuçları son durum şu şekilde;



Bilecik Seçim Sonuçları 2023 14 Mayıs 2023 28. Dönem Milletvekili genel seçime yüzde 89.94 oranında katılımın sağlandığı il genelinde, sandıklar saat 21:22 itibarıyla yüzde 92.1 oranında açıldı. 2023 Bilecik milletvekili seçimi sonucu ittifaklara göre şöyle: Cumhur İttifakı: 69.599 oyla yüzde 52.53 - Millet İttifakı: 52.129 oyla yüzde 39.35 - Emek ve Özgürlük İttifakı: 3.764 oyla yüzde 2.84 - Ata İttifakı: 2.201 oyla yüzde 1.66 - Sosyalist Güç Birliği İttifakı: 148 oyla yüzde 0.11 aldı. Saat 21:22 itibarıyla 2023 Bilecik milletvekili genel seçim sonuçları şöyle:

