Bozüyük'ten kısa kısa

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BİLECİK (AA) - Bilecik’in Bozüyük ilçesine bağlı Dodurga beldesinde yaşayan 3 tekvando sporcusuna milli takım seçmeleri için davet geldi.

Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, yaptığı açıklamada, 61 kilo erkeklerde Alper Tuncay, 44 kilo kızlarda Neslişah Ençok ve 45 kilo erkeklerde Onur Gökmen Çivi adlı öğrencilerin, 7-9 Ekim'de Konya'da gerçekleştirilecek Tekvando Yıldızlar Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri'ne davet edildiğini bildirdi.

Tuna, "Bilecik'ten davet edilen 3 sporcunun tamamının beldemizden olması bizleri çok mutlu etti. Yapılacak şampiyonada hocalarımıza ve sporcularımıza başarılar dilerim." ifadesini kullandı.





- İl Emniyet Müdürü Namal veda ziyaretlerini sürdürüyor

Görev süresi dolan ve emekliye sevk edilen Bilecik İl Emniyet Müdürü Ertuğrul Namal, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na veda ziyaretinde bulundu.

Bakkalcıoğlu, makamında gerçekleşen ziyaretin ardından Namal'a teşekkürlerini ileterek, plaket takdim etti.

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