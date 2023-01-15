Bilecik'te "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 1037 hak sahibi belirlendi

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BİLECİK (AA) - Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında, Bilecik ve ilçelerinde inşa edilecek 1037 konutun hak sahibi kura ile belirlendi.

Atatürk Spor Salonu'ndaki kura çekimi, TOKİ tarafından hazırlanan kısa filmin izletilmesi, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimine katılanlar heyecanla isimlerinin çıkmasını bekledi.

Törene katılan Vali Kemal Kızılkaya, projenin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkemizin her köşesinde hayata geçirdiği önemli yatırımlarla insanımızın refah seviyesini yükselten TOKİ, bugüne kadar bir çok alanda hizmetini sürdürdü. Bugün burada yeni mutluluklara hep birlikte tanık olacağız." dedi.

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı ise, "Bu rakamdan daha fazla konut yapma şansımız vardı ama arsa sıkıntısı nedeniyle istediğimiz sayıya ulaşamadık." diyerek, ilerleyen zamanlarda talepler üzerine kapasitenin arttırılabileceğinin altını çizdi.

Çekilişte konut sahibi olan Nilgün Sarı ise merakla kuranın çekilmesini beklediğini dile getirerek, "Ben iş kazalı engelli bir bireyim. Hala çalışmaya devam ediyorum. Şansımı deneyeyim dedim. Şansımın çok az olduğunu duydum. Belki bir sonraki kategoride çıkar dedim ama bana çıkınca çok mutlu oldum." açıklamasında bulundu.

Söğüt ilçesinde 150, Osmaneli'de 287, Bozüyük'te 80, Pazaryeri'nde 100 ve İnhisar'da 121 ile merkez Bayırköy beldesinde 99 konutun hak sahipleri kura sonucu belirlendi. Kura çekimleri sonuçları e-devlet üzerinden sorgulanabilecek.

Programa AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, Merkez İlçe Başkanı Nail Öztürk, kurum müdürleri ile vatandaşlar katıldı.

















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