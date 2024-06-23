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        Coğrafi işaretli Osmaneli karpuzunun hasadı başladı

        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli karpuz, tarlalardan hasat edilerek satış noktalarına gönderiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.06.2024 - 13:07 Güncelleme: 23.06.2024 - 13:07
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        Coğrafi işaretli Osmaneli karpuzunun hasadı başladı
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        Bilecik'in Osmaneli ilçesinde üretilen coğrafi işaret tescilli karpuz, tarlalardan hasat edilerek satış noktalarına gönderiliyor.

        Türk Patent ve Marka Kurumunca 2022 yılında tescili yapılan Osmaneli karpuzu, ilçenin önemli üretim merkezlerinden Medetli köyündeki arazilerde Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki bazı illerden gelen mevsimlik işçiler tarafından toplanıyor.

        Tüccarlar tarafından alınarak kamyonlara yüklenen karpuzlar, İstanbul başta olmak üzere birçok kente götürülerek manav, market ve pazarlarda tüketiciye buluşturuluyor.

        Medetli Köyü Muhtarı Gürhan Karaca, AA muhabirine, İstanbul'a 2, Eskişehir, Sakarya ve Bursa'ya 1 saat uzaklıkta yaklaşık 5 bin dönüm alanda üretilen karpuzun hasadına başladıklarını söyledi.

        Osmaneli karpuzunun tüketiciler tarafından aroması, tadı ve kalitesiyle ilgi gördüğünü belirten Karaca, "Bu sene karpuz üretiminden köylümüz gayet memnun. Alan satan hayrını görsün, bol, bereketli bir yıl olsun." dedi.

        Üreticilerden Yaşar Aksoy da bu sene ürünlerden ve fiyatlardan memnun olduklarını dile getirdi.

        Bu yıl kalite ve verimin iyi olduğunu vurgulayan Aksoy, "Havalar kurak gidince normalden 10 gün önce ürünlerimiz yetişti. 65 dönüm tarlamız var. Bu sene Medetli köyünde ilk hasadı yapmak bana nasip oldu. Hayırlı, bereketli, çiftçimizin yüzünün güleceği bir sezon olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

        Şanlıurfalı işçibaşı Mehmet Kaplan, Adana'da hasat erken bitince işçi arkadaşlarıyla Bilecik'e gelip çalışmaya başladıklarını, sabahın erken saatlerinden gün batımına kadar karpuz topladıklarını anlattı.

        Kütahya'dan gelen tüccar Faruk Kap ise Medetli'de yetişen karpuzun aromasının çok iyi olduğunu kaydetti.

        Üreticiden aldıkları karpuzu Türkiye'nin dört bir yanına gönderdiklerini bildiren Kap, "Medetli köyünden her yıl 500 dönüm karpuz alıyorum. Her yıl köyde gelenek haline getirdiğimiz kurban kesimini ilk tarlaya girdiğimde ve sezon kapanışında mutlaka yapıyorum. Hasadımız ve kazandığımız paralar bereketli olsun diye kurbanımızı kesiyoruz, işçilerimizle köylülerimizle sezona başladık diye hep birlikte kestiğimiz kurbanımızı tüketiyoruz. Bol bereketli bir sezon olsun inşallah." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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