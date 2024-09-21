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        Bilecik'te yol kontrolünde kaçak sigara şüphelisi yakalandı

        Bilecik'te bir araçta yapılan aramada 86 bin 540 adet dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.09.2024 - 13:10 Güncelleme: 21.09.2024 - 13:33
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        Bilecik'te yol kontrolünde kaçak sigara şüphelisi yakalandı
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        Bilecik'te bir araçta yapılan aramada 86 bin 540 adet dolu ve boş makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, Bilecik-Yenişehir kara yolunda müşterek yaptıkları yol kontrolünde durdurdukları hafif ticari araçta arama yaptı.

        Aramada, çeşitli markalara ait bandrolsüz 86 bin 540 adet doldurulmuş ve boş makaron bulundu.

        Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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