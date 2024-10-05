Bilecik'te tünelde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

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