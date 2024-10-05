Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te tünelde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı

        Bilecik'te, tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.10.2024 - 12:49 Güncelleme: 05.10.2024 - 12:50
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te tünelde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bilecik'te, tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

        Ensar G. (19) idaresindeki 11 ABY 137 plakalı motosiklet, Bilecik-Sakarya kara yolu Osmangazi Tüneli'nde Eray Ö'nün (38) kullandığı 34 EH 0614 plakalı kamyonete arkasından çarptı.

        Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

        Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        Babası iki kadını katleden "sur canisi'ni anlattı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        'Beyoğlu sapığı'nın ifadesi ortaya çıktı!
        Jelert de çözüm olmadı
        Jelert de çözüm olmadı
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Hastane yolunda radar ceza kesti! Sonuç ne oldu?
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Silah yakalatmaya “Ogün Samast” düzenlemesi geliyor 
        Vahşete tepki gösterdiler
        Vahşete tepki gösterdiler
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        Oğlunu öldürdü eşini ağır yaraladı! Baba vahşeti!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        1854'te Avrupa'nın parlayan yıldızları!
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        "Önümüzdeki hafta yeni bir müjde bekliyoruz"
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Sızdırılan kayıtta Beyonce mi var?
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Gedson Fernandes'e Milli müjde
        Etten neler neler çıktı
        Etten neler neler çıktı
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Makyajın 4000 yıllık hikayesi!
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Tarih boyunca hiç vârolmayan Lübnan’ı, Abdülhamid’in Washington Elçisi kurmuştu
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Aylıktaki düşüşte merak edilen soru
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Biri aşkını açıkladı diğeri İstanbul'u turladı
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        Bakan'dan sıcak hava balonu turizmi açıklaması
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        En iyi 10 ‘jukebox’ müzikali
        Keşfedilme hikâyesi müzede
        Keşfedilme hikâyesi müzede

        Benzer Haberler

        Bilecik'te trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Bilecik'te trafik kazalarında 5 kişi yaralandı
        Bilecik'te bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
        Bilecik'te bir şüphelinin üzerinde uyuşturucu ele geçirildi
        Budapeşte'ten başlayan "Sultanlar Yolu"nu takip eden gezginler, "Sufi Yolu"...
        Budapeşte'ten başlayan "Sultanlar Yolu"nu takip eden gezginler, "Sufi Yolu"...
        Bilecik'te "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konferansı verildi
        Bilecik'te "Peygamberimiz ve Şahsiyet İnşası" konferansı verildi
        Bilecik'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Bilecik'te yalnız yaşayan kadın evinde ölü bulundu
        Bilecik'te firari 2 hükümlü yakalandı
        Bilecik'te firari 2 hükümlü yakalandı