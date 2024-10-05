Bilecik'te tünelde kamyonete çarpan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bilecik'te, tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Bilecik'te, tünelde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
Ensar G. (19) idaresindeki 11 ABY 137 plakalı motosiklet, Bilecik-Sakarya kara yolu Osmangazi Tüneli'nde Eray Ö'nün (38) kullandığı 34 EH 0614 plakalı kamyonete arkasından çarptı.
Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza yerine, durumun bildirilmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık görevlilerince ilk müdahalenin ardından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
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