Bilecik'te özel gereksinimli bireyler hediyelik eşya üretiyor

ATAHAN GEZER / MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te özel gereksinimli bireylere eğitim verilen Bilecik Özel Eğitim İlkokulu, Ortaokulu ve Meslek Okulu, bünyesindeki atölyelerle öğrencilerine mesleki deneyim kazandırıyor.

Beşiktaş Mahallesi'nde 1995'te kurulan, hafif zihinsel engelli ve otizmli çocuklara eğitim verilen kurumda, 77 öğrenci, 56 öğretmen, 2 temizlik personeli, 5 servis rehberi ile memur ve hemşire bulunuyor.

El sanatları ile mobilya ve iç mekan dekorasyon atölyelerinde haftada 15 saat yapılan eğitimlerde öğrenciler, ürettikleri fincan takımları, kalemlik, örgü çanta, anahtarlık, kapı süsleri ve çeşitli dekorasyon ürünleri ile mesleki deneyim, temel beceri ve yararlı alışkanlıklar elde ediyor.

Ayrıca bu ürünler, gelirleri okul aile birliğine bağışlanmak üzere kuruma ait sosyal medya hesabından satışa sunuluyor.