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        Bilecik'te 17 katlı binada çıkan yangın söndürüldü

        Bilecik'te, 17 katlı apartmanın 14'üncü katında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2024 - 18:16 Güncelleme: 03.12.2024 - 18:22
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        Bilecik'te 17 katlı binada çıkan yangın söndürüldü
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        Bilecik'te, 17 katlı apartmanın 14'üncü katında çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

        Bahçelievler Mahallesi, Eski Bursa Caddesi'ndeki 8 bloklu sitenin H blokunun 14'üncü katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

        Olaya ilişkin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, sağlık, polis, itfaiye ve elektrik ile doğal gaz dağıtım şirketine bağlı ekipler sevk edildi.

        Apartman sakinleri, tedbir amaçlı binayı boşalttı.

        Alevler, ekiplerin müdahalesiyle söndürülerek apartmanda soğutma çalışması yapıldı.

        Apartmanın 16'ncı katında oturan ve dairesine dolan dumandan etkilenen Hayriye E. (66), ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü. Hayriye E'nin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

        Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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