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        Özel gereksinimli çocuklara seramik sanatını öğretiyor

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te yaşayan usta öğretici Fitnat Ceyhan, 7 yıl önce vefat eden işitme ve bedensel engelli babasının hatırasını yaşatmak için özel gereksinimli bireylere seramik eğitimi veriyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.12.2024 - 12:32 Güncelleme: 19.12.2024 - 12:32
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        Özel gereksinimli çocuklara seramik sanatını öğretiyor
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        MUHSİN ARSLAN - Bilecik'te yaşayan usta öğretici Fitnat Ceyhan, 7 yıl önce vefat eden işitme ve bedensel engelli babasının hatırasını yaşatmak için özel gereksinimli bireylere seramik eğitimi veriyor.

        Bilecik Engelsiz Yarınlar Derneği ve Bilecik Gençlik Merkezince düzenlenen etkinliklerde özel gereksinimli bireyler ve aileleri ile diğer çocuklar, sanat ve dayanışma projesi kapsamında seramik, boyama ve kitap okuma etkinliklerinde bir araya geliyor.

        Merhum babasının anısını yaşatmak için dernek ve gençlik merkezinin çalışmaları kapsamında seramik eğitimi projesini kendisine ait atölyede gönüllülük esasıyla hayata geçiren usta öğretici Ceyhan, otizmli ve down sendromlu çocuklarla seramik boyama, çamur şekillendirme gibi etkinlikler yapıyor.

        Onar kişilik gruplar halinde düzenlenen eğitimlerde katılımcılar, herhangi bir sınır veya kısıtlama olmadan özgürce hayal güçlerini yansıtabiliyor. Özel gereksinimli bireyler, atölyede hem sanatla uğraşıyor hem de birbirleriyle kaynaşıyor.

        Ceyhan, çalışmalarıyla farklı bireyleri bir araya getirerek sanatı toplumun her kesimine ulaştırmayı hedefliyor.

        Fitnat Ceyhan, AA muhabirine, seramik sanatına tutkusunun, çamurun rahatlatıcı etkisinden kaynaklandığını söyledi.

        Seramikle uğraşmanın, özellikle özel gereksinimli bireyler ve aileleri için bir tür rahatlama terapisi olduğunu vurgulayan Ceyhan, şöyle devam etti:

        "Otizmli ve down sendromlu çocuklar ile diğer çocuklarımıza seramik alanında dersler veriyorum. Atölyede hiçbir sınır ve kısıtlama yok. Onları serbest bırakıyorum. İlk kuralımız birbirimize sarılmak. Neler yapmak istiyorlarsa onu yapıyorlar, hayal dünyası sınırsız. 'Yapamam' demedikleri için daha uçsuz bucaksız işler çıkıyor. Ben bile hayal edemiyorum bazen. Onlara hayran kalıyorum. Aslında farklı yerlerde yaşayan özel gereksinimli çocuklarımız ile diğer çocuklarımızı buluşturuyorum. Bu birliktelik sayesinde her iki taraf da farklı şeyler öğreniyor ve toplumsal farkındalık artıyor. Birlikte çalışmak ve başarmak hem çocuklarımız hem de aileleri için önemli bir motivasyon kaynağı. Çocuklarımızın kendilerine göre farklı yetenekleri var. Buradan giderken mutlu oluyorlar. Etkinliklere katılan bireylerin yalnızca sanatsal değil sosyal becerilerinin de gelişmesine katkı sağlıyor."

        - "Atölye, herkesin hayata umutla baktığı sosyal bir ev olsun istiyorum"

        Ceyhan, proje çalışmalarında doğuştan işitme engeli ve kolundan sakatlığı bulunan babasıyla aralarındaki manevi bağdan ilham aldığını belirtti.

        Babasının 2017'de vefat ettiğini dile getiren Ceyhan, "Onun hatırasını yaşatmak benim için önemli. Burada özel gereksinimli bireylerimize bir şeyler katabilmek için çalışıyorum. Atölyemiz yalnızca sanat değil, terapi ve kaynaşma merkezi." dedi.

        Atölyede yöresel kıyafetlerin, eski eşyaların da bulunduğunu anlatan Ceyhan, atölyesinin her yaşa, her kesime hitap ettiğini söyledi.

        Çocuk ve yetişkinlerin kendilerini özgür hissetmeleri, yaratıcılıklarını serbest bırakmalarının kendisi için önemli olduğunu ifade eden Ceyhan, "Atölye, herkesin hayata umutla baktığı sosyal bir ev olsun istiyorum. Sanatsal anlamda özel gereksinimli çocuklarımız gibi yetişkinlerin de rahatlamalarını, nefes almalarını sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı.

        Etkinliklere 14 yaşındaki otizmli kızıyla katılan Neslihan Yıldırım da kızının atölyede çok mutlu olduğuna değinerek, "Fincan ve seramik tabak yaptı. Resim yapmayı çok seviyor ve atölyede kendini daha rahat hissediyor. Hocamız onun için bir ilham kaynağı." ifadesini kullandı.

        Bozüyük ilçesinden gelen Elif Kaya, otizmli oğlu Enes'in usta öğretici Ceyhan ile tanıştıktan sonra daha sosyalleştiğini, seramik çalışmalarının el becerilerini geliştirdiğini ve seramik hamuruyla oynamanın onu rahatlattığını belirtti.

        Derya Kutlu Çakır ise etkinliklerin dayanışmalarını artırdığına dikkati çekerek, "Kızımın özel gereksinimli arkadaşlarıyla vakit geçirmesi hem onun hem de diğer çocukların farklı bakış açıları kazanmasını sağlıyor. Birlikte çalışmak her iki tarafa da fayda sağlıyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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