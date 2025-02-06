Bilecik Valisi Aygöl, Sırhoca köyünü ziyaret etti

Bilecik Valisi Şefik Aygöl, Söğüt ilçesine bağlı Sırhoca köyüne ziyarette bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ziyarette vatandaşlarla bir araya gelip talep ve önerilerini dinleyen Aygöl, Bileciklilerin yaşam kalitesinin artırılması için ellerinden geleni yaptıklarını ifade etti.

Köylerdeki modüler su deposu kurulumlarının aralıksız sürdüğünü vurgulayan Aygöl, Sırhoca'daki isale hattının tamamlanmasıyla da köyün su temininin daha sağlıklı ve sürdürülebilir hale geleceğini kaydetti.

Söğüt Kaymakamı Ömer Faruk Tuncer ile Söğüt Belediye Başkanı Ferhat Durgut'un da yer aldığı ziyaret, Aygöl ile beraberindekilerin köydeki Sırhoca Türbesi'nde dua etmesiyle sona erdi.