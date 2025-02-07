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        Osmaneli'nde Jandarma Asayiş Vakfı, köy okulunu ziyaret etti

        Jandarma Asayiş Vakfı Bilecik İl Temsilciliği, Osmaneli ilçesinde öğrencilerle buluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.02.2025 - 16:36 Güncelleme: 07.02.2025 - 16:56
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        Osmaneli'nde Jandarma Asayiş Vakfı, köy okulunu ziyaret etti
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        Jandarma Asayiş Vakfı Bilecik İl Temsilciliği, Osmaneli ilçesinde öğrencilerle buluştu.

        İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı ve Jandarma Asayiş Vakfı üyeleri, İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde bulunan Osmaneli ilçesine bağlı Oğulpaşa Köyü Yeşilçimen İlkokulunda eğitim gören 36 öğrenciyi Osmaneli Kaymakamı Abdüssamed Kılıç ile birlikte ziyaret etti.

        Jandarma teşkilatını tanıtıcı broşürlerin yanı sıra çeşitli hediyeler veren üyeler, kışlık ayakkabı ve elbise dağıttı.

        Ayrıca, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Erbakıcı ve üyeleri, köy ziyaretleri kapsamında köylülerle ve yaşlılarla bir araya geldi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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