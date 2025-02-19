Bilecik'te damperli kamyonu taşıyan tırın devrildiği kazada 1 kişi yaralandı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, arızalı damperli kamyonu taşıyan tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, arızalı damperli kamyonu taşıyan tırın devrilmesi sonucu bir kişi yaralandı.
Bozüyük-Eskişehir kara yolunun Poyra köyü yakınlarında, M.Y. yönetimindeki 63 ADT 364 plakalı, arızalı damperli kamyon yüklü tır, şarampole devrildi.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada, tırda bulunan A.Y. yaralandı. İlk müdahalesinin ardından Bozüyük İlçe Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza nedeniyle kara yolunda ulaşım bir süre tek şeritten sağlandı.
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