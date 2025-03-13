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        Pazaryeri ilçesinde "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi

        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.03.2025 - 15:59 Güncelleme: 13.03.2025 - 16:04
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        Pazaryeri ilçesinde "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi
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        Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde "Kolorektal Kanser Farkındalık Ayı" bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

        Toplum Sağlığı Merkezince Pazaryeri Belediyesi Kültür Merkezi'nde bağırsak kanserine dikkati çekmek için bilgilendirme toplantısı yapıldı.

        Eğitim Hemşiresi Fatma Zeynep Özkarlı, aile fertlerinin birinde kolon kanseri olması durumunda her yıl düzenli olarak tarama testlerinin yapılması gerektiğinin altını çizerek, kolon kanserinin ölümcül kanser türleri arasında yer aldığını bildirdi.

        Özkarlı, meme, rahim ağzı ve kolon kanserinin tarama sonucu önlenebilen üç kanser türünden biri olduğunu, Sağlık Bakanlığının da bu metotları kullandığını dile getirdi.

        Risk faktörlerini taşımasa da her bireyin bu kansere yakalanma ihtimali olduğunu aktaran Özkarlı, "Herkes kolon kanseri için orta risklidir. Tarama programları ile erken dönemde kanserleri saptamak ve tedavi etmek mümkündür. 50-70 yaş aralında olanların tarama için KETEM veya aile hakimlerine başvurunuz." ifadesini kullandı.

        Konferansa merkez ve köy muhtarları ile vatandaşlar katıldı.

        Program sonunda katılımcılara broşür ve açıklamalı notlar dağıtıldı.

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        Galeri

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