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        Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi şehadetinin 104. yıldönümünde anıldı

        Milli Mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehadetinin 104'üncü yılında kabri başında dualarla anıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2025 - 13:49 Güncelleme: 08.04.2025 - 13:51
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        Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi şehadetinin 104. yıldönümünde anıldı
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        Milli Mücadele döneminde Yunanlılar tarafından şehit edilen Bilecik Müftüsü Mehmet Nuri Efendi, şehadetinin 104'üncü yılında kabri başında dualarla anıldı.

        Merkeze bağlı Deresakarı Köyü Camisi'nde Kur'an-ı Kerim okunmasının ardından İl Müftüsü Ahmet Dilek, Kültür ve Turizm İl Müdürü Serkan Bircan, Gölpazarı İlçe Belediye Başkanı Hayri Süer, Köy Muhtarı Nizamettin Çevik ile vatandaşlar, Mehmet Nuri Efendi'nin köydeki türbesini ziyaret etti.

        İl Müftüsü Dilek, burada yaptığı konuşmada, Milli Mücadele yıllarında vatanı ve milleti için canını feda eden şehit Müftü Mehmet Nuri Efendi'yi rahmet ve minnetle andıklarını belirterek, "O, hem bir din görevlisi hem de milletinin istiklali için mücadele etmiş bir kahramandır. Bu toprakların manevi mimarlarından olan şehidimizin hatırasını yaşatmak, gelecek nesillere aktarmak hepimizin görevidir. Allah ondan razı olsun." diye konuştu.​​​​​​​

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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