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        "Sofi Yolu"nu takip eden gezginler, Bilecik'te mola verdi

        İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'nden Mekke'ye uzanan Sufi Yolu'nu yürüyerek takip edip Konya'ya yolculuk yapan Türk ve yabancılardan oluşan 10 kişilik grup, Bilecik'e ulaştı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.05.2025 - 11:42 Güncelleme: 14.05.2025 - 12:05
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        "Sofi Yolu"nu takip eden gezginler, Bilecik'te mola verdi
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        İstanbul'daki Eyüp Sultan Türbesi'nden Mekke'ye uzanan Sufi Yolu'nu yürüyerek takip edip Konya'ya yolculuk yapan Türk ve yabancılardan oluşan 10 kişilik grup, Bilecik'e ulaştı.

        Hollanda'da 2018 yılında Sedat Çakır ve eşi Iris Bezuijen tarafından kurulan, Osmanlı döneminde hacı adaylarının Mekke'ye gitmek için kullandıkları Sufi Yolu'nu canlandırmayı amaçlayan Sufi Yolu Vakfınca düzenlenen yürüyüşü gerçekleştiren Türk, Hollandalı, Belçikalı ve Avusturyalı ile Yeni Zelandalılardan oluşan 10 kişilik grup, Bilecik'teki Şeyh Edebali Türbesi'nde mola verdi.

        Türbeyi ve Osmanlı Padişahları Tarih Şeridi'ni ziyaret eden gruba, Şeyh Edebali Külliyesi Alan Sorumlusu Engin Beyce bilgi verdi.

        Grup üyeleri, Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ni ziyaret ettikten sonra Eskişehir ve Afyonkarahisar güzergahını tamamlayıp, 12 Haziran'da Konya'daki Mevlana Türbesi'nde yürüyüşlerine son verecek.

        Vakfın Genel Sekreteri Sedat Çakır AA muhabirine, Sofi Yolu Vakfı'nın İstanbul'dan Konya'ya yürüyüş ve bisiklet yolu hazırladığını söyledi.

        Yürüyüş yolunun Eyüp Sultan'dan başlayıp, Konya'ya kadar gittiğini aktaran Çakır, şunları kaydetti:

        "Katılımcılara, tarihi ve doğa güzelliğin dışında insanların misafirperverliği hayran bırakıyor. Bir kısmı da yolu yürüttükten sonra İslamiyet'e daha olumlu bakabiliyor. Bu da bizim için olumlu, özellikle yurt dışında yaşayan Türkler için olumlu. Gelecek yıl Sofi Yolu teması 'Şeyh Edebali'yi Anma Yılı' olarak tanıtılacak."

        Yürüyüşe katılan 62 yaşındaki Meryem Aslan da yürüyüş sırasında farklı özellikteki birçok yerden geçtiklerini belirterek, "Rotada dikkatimizi çeken tarihimiz oldu. Nereden geçersek geçelim ülkemiz tarih kokuyor. Tarih ile yürüyerek yüzleşmek ve insanlardan oranın tarihini dinlemek inanılmaz." dedi.

        66 yaşındaki Hollandalı Victor Hooftman ise Mevlana aşkıyla Sufi Yolu yürüyüşüne katıldığının altını çizerek, Türk misafirperverliğine hayran kaldığını dile getirdi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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