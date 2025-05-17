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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu

        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak için Bilecik'e geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.05.2025 - 15:44 Güncelleme: 17.05.2025 - 15:44
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, Bilecik'te ziyaretlerde bulundu
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        Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bir dizi programa katılmak için Bilecik'e geldi.

        Şehrin girişinde Vali Şefik Aygöl ve AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir tarafından karşılanan Bakan Göktaş, Bilecik Valiliğini ziyaret etti.

        Burada Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ferdi Erbakıcı, İl Emniyet Müdürü Hakan Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü İlkay Türkoğlu ve diğer ilgililerce karşılanan Göktaş, kurumun bahçesine çınar fidanı dikip, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

        Vali Aygöl ile makamında görüşen Göktaş, ardından beraberindekilerle AK Parti Bilecik İl Başkanlığına geçti.

        Burada teşkilat üyeleriyle buluşan Göktaş, daha sonra basına kapalı gerçekleştirilen programlarda Söğüt ilçesindeki Ertuğrul Gazi Türbesi'ne uğrayıp dua etti. Türbede alp kıyafeti giymiş jandarma personelinin nöbet değişimini izleyen Göktaş, daha sonra Bozüyük ilçesindeki bir şehit ailesini ziyaret etti.

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