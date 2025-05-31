Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı

        Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında okullar arası düzenlenen yarışmada 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.05.2025 - 10:59 Güncelleme: 31.05.2025 - 12:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde 2017'de başlatılan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yürütülen Sıfır Atık Hareketi kapsamında okullar arası düzenlenen yarışmada 5 ayda 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

        Sıfır Atık Hareketi kapsamında atık pillerin toplanması ve geri kazanım yoluyla doğal kaynakların verimli kullanımının artırılması amacıyla Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce 27 Aralık 2024'te "Atık Pil Toplama Yarışması" başlatıldı.

        Mayıs ayı sonunda tamamlanan yarışmaya, ilkokul, ortaokul ve lise olmak üzere 23 okul katıldı.

        Gölpazarı Gazimihal Ortaokulu'nun birinci, Söğüt Yaşar Musaoğlu Ortaokulu'nun ikinci ve Pazaryeri Beşeylül İlkokulu'nun ise üçüncü olduğu 2 ton 543 kilogram atık pil toplandı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan kararnameye göre, Tunceli Valiliğine atanan Vali Şefik Aygöl, törende yaptığı konuşmada, bir pilin doğaya verdiği zarara dikkati çekti.

        Çevre bilincinin yaygınlaştırılmasının önemli olduğunun altını çizen Aygöl, şunları kaydetti:

        "Toplanan pillerin doğaya atıldığında doğaya büyük zarar verebileceğini tahmin bile edemeyiz. Yarışma, Cumhurbaşkanımızın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı Sıfır Atık Projesi'nin bir ayağını oluşturuyor. Ülke genelinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının okullarda başlattığı çalışmalarda başarılı illerden biri olduğumuzu değerlendiriyorum. Katılım sağlayan öğrencilerimizi, öğretmenlerimizi ve ailelerini kutluyorum. Doğa hepimizin. Doğada yaşıyoruz ve nefes almak istiyorsak doğamızı korumalıyız. Burada atıklar konusunda dikkat çekmeye çalışıyoruz. Çocuklarımızın bu geleneği bırakmamalarını ve bu kültürle devam etmeleri en büyük temennimiz."

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Engin Öztürk de atık pillerin çöpe, toprağa, denize, akarsulara ve kanalizasyonlara atılması veya yakılmaları durumunda içerdikleri ağır metallerin çevrenin kirlenmesine yol açtığını vurguladı.

        Kullanım ömrünü tamamlayan pillerin kontrolsüz şekilde çevreye bırakıldığında içerdiği zararlı kimyasal ve ağır metallerin toprak ve su kirliliğine sebep olduğuna değinen Öztürk, "Bu nedenle piller asla çöpe ya da çevreye atılmamalı, toprağa gömülmemeli ve yakılmamalıdır. Yarışma ile 2 ton 543 kilogram atık pil toplayarak, çevrenin kirlenmesi ve doğanın korunması sağlanmıştır." diye konuştu.

        Vali Aygöl, birinci olan okula tenis masası ve malzemeleri ile bilgisayar, ikinci okula bilgisayar ve yazıcı, üçüncü olan okula da projeksiyon cihazı ve malzemelerini verdi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        İBB'ye yeni operasyon: 4 soruşturmada 47 gözaltı kararı!
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Son tarih 31 Temmuz: 5 adımda eski tip sürücü belgeleri nasıl yenilenir?
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        Devler Ligi'nde final zamanı!
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        "Fenerbahçe için marş yaparım"
        Kadıköy'de veda günü
        Kadıköy'de veda günü
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Akran zorbalığı! Boğazını sıktı! Entübe edildi
        Hapse girmemek için denize atmış!
        Hapse girmemek için denize atmış!
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        30 aile eşyalarını evlerinin önüne serdi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Çocuklarının gözü önünde darbedildi
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Dudak okuyucuların radarına girdiler
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Galatasaray, şampiyonluk kupasını evinde kaldırdı
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Genç kadının şüpheli ölümü!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Kurban etinde 'salmonella bakterisi'ne dikkat!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Meteoroloji'den saatli kritik uyarı! 19 kent için "sarı" alarm!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Bu sendrom tuzak gibi zihni esir alıyor!
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Memur borçlanmayla EYT’li olur mu?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Yoga mı, pilates mi? Hangisi size göre?
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Elon Musk'ın gözündeki morluk dikkat çekti
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        Mertens ve Muslera'ya duygusal veda!
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü
        İngiltere Eski Başbakanı Johnson: Türkiye'nin altyapı vizyonu olağanüstü

        Benzer Haberler

        Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinl...
        Pazaryeri ilçesinde kanser hastalarına farkındalık için balon uçurma etkinl...
        Bilecik'in fethinin 726'ncı yılı etkinliklerle kutlandı
        Bilecik'in fethinin 726'ncı yılı etkinliklerle kutlandı
        Pazaryeri ilçesinde çocuklar çömlek yapımını öğrendi
        Pazaryeri ilçesinde çocuklar çömlek yapımını öğrendi
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin kuruluşunun 18. yıl dönümü
        Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin kuruluşunun 18. yıl dönümü
        Bilecik'te Çevre Haftası kutlandı
        Bilecik'te Çevre Haftası kutlandı
        Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı
        Pazaryeri Köylere Hizmet Götürme Birliği Genel Kurulu yapıldı