Bilecik'te av tüfeğini temizlerken kendisini vuran kişi tedavi altına alındı

Bilecik'in Yenipazar ilçesinde, temizlediği av tüfeğinin kazara ateş alması sonucu yaralanan kişi tedaviye altına alındı. Batıbelenören köyünde yaşayan S.K. (56), evde ruhsatsız av tüfeğini temizlerken kazara tetiğe bastı. Tüfekten çıkan saçmalar S.K'nin sol omuzuna isabet etti. Yaralanan S.K, yakınları tarafından Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.