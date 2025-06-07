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        Özel gereksinimli sporcuların hedefi Türkiye'yi dünyada temsil etmek

        MUHSİN ARSLAN - Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulunda eğitim gören özel gereksinimli gençler, atletizmde elde ettikleri derecelerle Para Atletizm Milli Takımı'na girip Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.06.2025 - 11:15 Güncelleme: 07.06.2025 - 11:15
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        Özel gereksinimli sporcuların hedefi Türkiye'yi dünyada temsil etmek
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        MUHSİN ARSLAN - Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulunda eğitim gören özel gereksinimli gençler, atletizmde elde ettikleri derecelerle Para Atletizm Milli Takımı'na girip Türk bayrağını dalgalandırmayı hedefliyor.

        Okulda beden eğitimi öğretmenleri Kader Bozkurt ve Gürkan Algan öncülüğünde 4 sene önce oluşturulan atletizm takımı, kurulduğu günden bu yana ders saatleri dışında düzenli antrenmanlar yapıyor.

        Bu kapsamda atletizmde yetenekli öğrenciler belirlenerek "uzun mesafe koşu", "kısa mesafe sprint", "uzun atlama" ve "gülle atma" dallarında özel çalışmalar yürütüldü.

        Emeklerinin karşılığını alan öğrenciler, 2020 ile 2024 yılları arasında düzenlenen şampiyonalarda 4'er birincilik ve ikincilik ile 2 kez üçüncülük elde etti.

        Öğrenciler, bu yıl ise Karaman'da 81 ilden 500 sporcunun katılımıyla gerçekleştirilen Okul Sporları Türkiye Atletizm Şampiyonası'nda, farklı kategorilerde 3 birincilik, 1 ikincilik, 2 üçüncülük ve 1 dördüncülük kazandı.

        Para Atletizm Milli Takımı'na girmeyi hedefleyen öğrenciler, çalışmalarını sürdürüyor.

        Bilecik Özel Eğitim Ortaokulu ve Meslek Okulu Müdür Yardımcısı Sadiye Candüz, AA muhabirine, okullarındaki beden eğitimi öğretmenlerinin özel gereksinimli çocukların yeteneklerini keşfettiğini söyledi.

        Kentte 4 yıl önce katıldıkları yarışmalarla Türkiye şampiyonalarında yer alma hakkı kazandıklarını anlatan Candüz, "Karaman'dan da bizleri gururlandıran 7 Türkiye derecesiyle döndük. Çocuklarımızla ve öğretmenlerimizle gurur duyuyoruz. Onların elde ettiği kazanımlar bizleri çok mutlu etti. Okul müdürümüz İbrahim Aydoğar başta olmak üzere öğretmenlerimizle her zaman onların destekçisiyiz." ifadelerini kullandı.

        - "Motor becerileri iyi olan öğrencileri seçerek antrenmanlara başladık"

        Beden eğitimi öğretmeni Kader Bozkurt ise okulda göreve başladığı ilk andan itibaren öğrencilerin sportif potansiyellerini ortaya çıkarmaya çabaladığını dile getirdi.

        Elde ettikleri derecelerle emeklerinin karşılığını aldıklarını belirten Bozkurt, şöyle konuştu:

        "Motor becerileri iyi olan öğrencileri seçerek antrenmanlara başladık. Öğrencilerimizden İbrahim Tongur'un uzun mesafe koşuya yatkın olduğunu fark ettim. İlk katıldığı yarışmada Türkiye şampiyonu oldu. Selin Uysal ve Yağmur İşbilen de 4 yıldır Türkiye dereceleri kazanıyor. Gülle branşındaki sporcumuz, ilk yarışmasında Türkiye 4'üncüsü oldu. Seneye ondan da altın madalya bekliyoruz."

        Bozkurt, özel gereksinimli bireylerin toplumda yer bulmasında sportif başarıların önemine işaret etti.

        Elde ettikleri derecelerin motivasyonlarını yükselttiğini vurgulayan Bozkurt, "Antrenman devamlılığımız zor oluyor fakat bunları yapabilen öğrenciler mutlaka toplumda yer ediniyor. Öz güvenleri gelişiyor, farklı alanlara yönelebiliyorlar. Özel sporcuların daha fazla gündeme getirilerek desteklenmesini temenni ediyoruz." diye konuştu.

        Beden eğitimi öğretmeni Gürkan Algan da 30 yıldır okul sporları alanında çalışmalar yürüttüğüne değindi.

        Sporcuların başarılarıyla mutlu olduklarını kaydeden Algan, "Aynı turnuvada 3 Türkiye şampiyonluğu kazanmak çok nadir bir durum. Bu çocuklar gerçekten çok emek verdi. Başarılarımızın bilinmesini istiyoruz." dedi.

        Öğrencilerden Selin Uysal ile Yağmur İşbilen, spor yaparken kendilerini özgür hissettiklerini, Para Atletizm Milli Takımı'na girip Türkiye'yi dünyada temsil etmek istediklerini anlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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