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        Bilecik'te ormanlık alan ve buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

        Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.06.2025 - 19:21 Güncelleme: 10.06.2025 - 19:43
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        Bilecik'te ormanlık alan ve buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı
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        Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

        Merkeze bağlı Deresakarı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 3 pikap ve 17 personel ile belediyeye ait su tankeri müdahale etti.

        Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 dönümlük ormanlık zarar gördü.

        Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü Dereyatağı mevkisinde de buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        Olay yerine gelen 1 helikopter, 4 arazöz, su tankeri, 6 pikap, 3 traktör ve 22 personel ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

        Yangında, 2 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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