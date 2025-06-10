Bilecik'te ormanlık alan ve buğday tarlasında çıkan yangın kontrol altına alındı

Bilecik'te ormanlık alan ile buğday ekili tarlada çıkan yangın, kontrol altına alındı.

Merkeze bağlı Deresakarı köyünde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Bilecik Orman İşletme Müdürlüğü ve belediye itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yangına, 1 helikopter, 3 arazöz, 3 pikap ve 17 personel ile belediyeye ait su tankeri müdahale etti.

Yaklaşık bir saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangında, 1,5 dönümlük ormanlık zarar gördü.

Osmaneli ilçesine bağlı Büyükyenice Köyü Dereyatağı mevkisinde de buğday ekili tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Olay yerine gelen 1 helikopter, 4 arazöz, su tankeri, 6 pikap, 3 traktör ve 22 personel ile itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yangında, 2 dönümlük buğday tarlası zarar gördü.