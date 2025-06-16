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        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 16.06.2025 - 18:07 Güncelleme: 16.06.2025 - 18:07
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        Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü
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        Bilecik'in Gölpazarı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

        Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşçuören köyü civarındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        Alevler, rüzgarın etkisiyle yakınlardaki ormanlık alana sıçradı.

        İhbar üzerine olay yerine Bursa Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı ekipler sevk edildi.

        Ekipler, alevleri 32 personel, 4'er arazöz ve itfaiye aracı, 2 su tankeri ve helikopterle kontrol altına alıp söndürdü.

        Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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