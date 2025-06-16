Bilecik'te çıkan orman yangını söndürüldü

Ekipler, alevleri 32 personel, 4'er arazöz ve itfaiye aracı, 2 su tankeri ve helikopterle kontrol altına alıp söndürdü.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kuşçuören köyü civarındaki arazide henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

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