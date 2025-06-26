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        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.06.2025 - 11:31 Güncelleme: 26.06.2025 - 11:31
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        Bilecik'te devrilen tırın sürücüsü yaralandı
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        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde tırın devrilmesi sonucu sürücü yaralandı.

        Tolgahan A, idaresindeki 15 PV 420 plakalı tır, Bilecik-Bozüyük kara yolunun Ayvalı mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje devrildi.

        İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi.

        Yaralanan sürücü sağlık ekiplerince Bozüyük Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Tedavi altına alınan yaralının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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