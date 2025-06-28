Bilecik'te bariyere çarpan kamyonun sürücüsü öldü

Diğer iki kişi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Bilecik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, sürücü ve yanında bulunan Ali (50) ile Ozan Yaprak (16) yaralandı.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.