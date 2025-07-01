Bilecik'teki orman yangını kontrol altına alındı

Ekipler, 3 helikopter, 1 İHA, 30 arazöz, 37 iş ve hizmet aracıyla yaptıkları müdahaleyle yangını kontrol altına aldı.

Vezirhan beldesine bağlı Ertuğrulgazi Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına, Orman Bölge Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri müdahale etti.

Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.