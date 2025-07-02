Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları sürüyor

Sakarya'da çıkan ve Bilecik'in Gölpazarı ile Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelen vatandaşlar için başlatılan konteyner kurulumları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, yangın sonrası süreci yakından takip eden Vali Faik Oktay Sözer, kurulum çalışmalarını yerinde inceledi.

Vali Sözer, ekiplerin çalışmalarını gece gündüz demeden sürdürdüğünü belirtti.

Vatandaşlara güvenli barınma olanakları sağladıklarını vurgulayan Sözer, "Hiçbir vatandaşımızı açıkta bırakmadık, bırakmayacağız. Bu süreci devlet, millet dayanışmasıyla en güçlü şekilde atlatacağız. Bu topraklarda yeşeriş nasıl birlikte olduysa, küllerinden doğuş da birlikte olacak." ifadelerini kullandı.