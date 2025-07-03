Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Orman yangınında evlerini kaybeden Bilecikli ailelerin konutları yıllar önce de yanmış

        ATAHAN GEZER-MUHSİN ARSLAN - Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'daki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında yine evlerini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 11:11 Güncelleme: 03.07.2025 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Orman yangınında evlerini kaybeden Bilecikli ailelerin konutları yıllar önce de yanmış
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        ATAHAN GEZER-MUHSİN ARSLAN - Yıllar önce yaşadıkları yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen Bilecik'in Gölpazarı ilçesi Tongurlar köyüne bağlı Urgancılar Mahallesi sakinleri, geçen hafta Sakarya'daki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında yine evlerini kaybetti.

        Mahalle sakinlerinden 86 yaşındaki 4 çocuk ve 8 torun sahibi Halim Dal'ın evi, 1980 yılında fırından çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

        Ertesi sene mahallede yeni bir ev inşa eden Dal'ın 44 yıldır oturduğu konutu, 27 Haziran'da Sakarya'nın Hacıyakup Paşalar mevkisindeki ormanlık alanda başlayıp Bilecik tarafına sıçrayan yangında küle döndü.

        Diğer mahalle sakini 35 yaşındaki Ali Belkeseli de 2003'te, henüz 13 yaşındayken elektrik nedeniyle çıkan yangında ailesiyle yaşadığı evini kaybetti.

        Belkeseli'nin babasının aynı yıl inşa ettiği ve 22 yıldır oturdukları evi, son yaşanan orman yangınında ikinci kez kullanılamaz hale geldi.

        - "1980'de önceki oturduğum evle birlikte 2 ev yanmıştı"

        Halim Dal, AA muhabirine, olay günü Gölpazarı ilçe merkezindeki diğer evinde olduğunu söyledi.

        Komşularının yangını haber vermesi üzerine çocuklarıyla Urgancılar'a gittiklerini anlatan Dal, şöyle konuştu:

        "Geldiğimizde ev tamamen yanmıştı. Evi öyle görünce kendimi kötü hissettim, üzüldüm. Her taraf yanmış. 1980'de önceki oturduğum evle birlikte 2 ev yanmıştı. 1981'de bu evi köylülerimizin yardımıyla yaptım. Bu evde hanım, babam ve annem birlikte yaşadık. Hanımla yazları köyde kalıyoruz, kışın ilçeye gidiyoruz. Burada hanımla, çocuklarımla ve torunlarımla yaşadığım anılarım yangınla birlikte yandı."

        Ali Belkeseli de olay günü yangını civardaki Alıç köyü yakınlarında gördüğünü dile getirdi.

        Alevlerin önce Urgancılar'a gelmeyeceğini tahmin ettiklerini ifade eden Belkeseli, şunları kaydetti:

        "Hava sisli ve kül yağıyordu. Diğer köylerden yangınla ilgili haber alıyorduk ama ben hiç imkan vermiyordum bize geleceğini. 44 küçükbaş hayvanı kamyonete yükledik. Bir tane hayvanım kaçmıştı. O ve 50'ye yakın tavuğum telef oldu. 13 yaşına kadar olan anılarım diğer evde yandı. Ondan sonra da buradaki askerlik fotoğraflarım, bilgisayarım ne kadar kendime ait malzemem varsa hepsi yandı."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Memur ve emeklilerin maaş zammı belli oldu
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Akaryakıta ÖTV zammı yolda
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Liverpool futbolcusu Diogo Jota hayatını kaybetti!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Teklif bekliyor, şiddet sürüyor!
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Bedelli askerlikte yeni ücret belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Haziran enflasyonu açıklandı
        Haziran enflasyonu açıklandı
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        "Uçağımız dağa çarptı, yardım edin ölüyoruz" Kaçkar'ın zirvesinde hayatta kaldı!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Çeşme'deki yangın ikinci gününde! Rüzgar çalışmaları zorlaştırıyor!
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        Trump yönetiminde 'Ukrayna' krizi
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        İşte takımların yeni sezon formaları!
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        En iyi dana yemeklerini seçtiler! Türk lezzeti zirvede
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Fenerbahçe'den Guessand’a rekor teklif hazırlığı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kan donduran olay... Katil valizden çıktı!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Kadın avukat, gece girdiği denizde boğuldu!
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Trump Cumhuriyetçilere sitem etti
        Petrovic için süre daraldı!
        Petrovic için süre daraldı!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Zincirleme kazada ortalık savaş alanına döndü!
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Netanyahu'nun oğlunun ismini değiştirdiği ortaya çıktı
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!
        Kadın kasiyere yumruk atmıştı... İşte şiddetin gerekçesi!

        Benzer Haberler

        Bilecik'te motorlu bisikletlerin çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te motorlu bisikletlerin çarpıştı kazada 3 kişi yaralandı
        Bilecik'te yangından etkilenenler için konteyner evler kuruluyor
        Bilecik'te yangından etkilenenler için konteyner evler kuruluyor
        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bilecik'te tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı
        Bilecik'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Bilecik'te silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti
        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları sür...
        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları sür...
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı
        Bilecik'te devrilen otomobildeki 5 kişi yaralandı