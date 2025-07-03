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        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları tamamlandı

        Sakarya'da çıkan, ardından Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelenler için başlatılan konteyner kurulumları tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.07.2025 - 18:18 Güncelleme: 03.07.2025 - 18:18
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        Bilecik'te orman yangınlarından etkilenenler için konteyner kurulumları tamamlandı
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        Sakarya'da çıkan, ardından Bilecik'in Gölpazarı ve Osmaneli ilçeleri sınırlarına sıçrayan orman yangınlarında evleri kullanılamaz hale gelenler için başlatılan konteyner kurulumları tamamlandı.

        Bilecik Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, yangınlarda 69 konut, 3 iş yeri ve 27 ahır zarar gördü.

        Yangınlarda evleri kullanılamaz hale gelen 26 aileye yönelik başlatılan konteyner kurulumu dışında, taşınma ve eşya yardımını da kapsayan faaliyetler için 5 milyon 745 bin lira ödenek ayrıldı.

        Yangınların kontrol altına alındığı 30 Haziran'da başlatılan, içlerinde klima, buzdolabı, yatak, ranza, nevresim takımı, battaniye, mutfak seti, termosifon ve ocak gibi malzemelerin bulunduğu konteynerlerin kurulumu tamamlandı.

        Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer de Osmaneli ilçesi Soğucakpınar köyüne bağlı Kaşıkçı Mahallesi'nde, yangınlardan etkilenenler için oluşturulan konteynerleri ziyaret etti.

        Açıklamada ziyaret sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, devletin her zaman vatandaşın yanında olduğunu belirtti.

        Afetzedelere geçmiş olsun dileklerini ileten Sözer, "Bu topraklarda bir ömür emek veren elleri şimdi biz tutuyoruz. Devletimizin tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Yaralarımızı birlikte saracağız." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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