Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.
Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile diğer ilgililer katıldı.
