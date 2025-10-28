Habertürk
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı

        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2025 - 14:00 Güncelleme: 28.10.2025 - 14:00
        Bilecik'te Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla çelenk sunma töreni yapıldı
        Bilecik'in Bozüyük ilçesinde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle çelenk sunma töreni düzenlendi.

        Cumhuriyet Meydanı'ndaki törende, Bozüyük Kaymakamı Adem Öztürk, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu ile İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Ahmet Çelik, Atatürk Anıtı'na çelenk bıraktı.

        Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona eren programa, İlçe Emniyet Müdürü Orhan Bozdemir ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

