Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri

        Bilecik'te öğrenciler çini boyayarak görme engelliler için betimleme yaptı

        Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde ortaokul öğrencileri, çini tabakları boyayarak görme engelliler için renkleri ve desenleri betimlemeyi öğrendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.12.2025 - 16:00 Güncelleme: 02.12.2025 - 16:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te öğrenciler çini boyayarak görme engelliler için betimleme yaptı
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik Kent Konseyi Engelli Meclisi tarafından düzenlenen farkındalık etkinliğinde ortaokul öğrencileri, çini tabakları boyayarak görme engelliler için renkleri ve desenleri betimlemeyi öğrendi.

        Kent Konseyi Engelli Meclisi Başkanı Çiler Kocaman, AA muhabirine, etkinliğin temel amacının çocuklara erken yaşta empati kazandırmak olduğunu söyledi.

        Kocaman, görme engellilerle iletişimde betimlemenin önemine dikkati çekerek, şunları ifade etti:

        "Çocukların, görme engellilerin görmediğini ve bu yüzden çevreyi onlara anlatmaları gerektiğini anlamalarını istiyoruz. Ben burada yürürken etrafımda ne olduğunu bilmiyorum. Bu nedenle sağda ne var, solda ne var, duvarda hangi resim var, bunların betimlenmesi çok önemli. Çini tabakları boyarken, yaptıkları resmi bize tarif edecekler. Böylece nasıl betimleme yapmaları gerektiğinin farkına varacaklar. 'Ağaç yaşken eğilir' düşüncesiyle bu etkinliği özellikle çocuklarla yapmak istedik.”

        Kocaman, çini boyama sayesinde hem sanat hem de farkındalığın aynı anda geliştiğini belirtti.

        - "Hem tarih hem el-göz koordinasyonu bir arada gelişiyor"

        Etkinliği yürüten çini eğitmeni Ayşe Rümeysa Üzümcü de çalışmanın sanatsal olduğu kadar eğitici yönünün de bulunduğunu aktardı.

        Üzümcü, "Çocuklarımız boyadıkları tabakları görme engellilere betimleyecek. Hangi renkleri kullandıklarını, tabaktaki desenleri ve şekilleri anlatacaklar. Böylece görme engellilerin bunları zihninde canlandırmasını sağlayacaklar. Bu etkinlik çocukların el-göz koordinasyonunu geliştiriyor. Hem renkleri hem çini sanatında kullanılan desenleri tanıyorlar. Ayrıca 16. ve 17. yüzyılda Osmanlı'da kullanılan çinileri öğrenerek tarihimizle de bağ kuruyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

        - "Sosyalleşiyoruz, empati yeteneğimiz gelişiyor"

        Etkinliğe katılan Murat Hüdavendigar Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Şehsane Kaya, çalışmanın kendileri için hem eğitici hem de sosyal bir deneyim olduğunu ifade etti.

        Teknoloji çağında yaşadıklarını ve ekran karşısında çok zaman geçirdiklerini dile getiren Kaya, "Bu tür etkinlikler hem sosyalleşmemizi sağlıyor hem de ekran süremizi azaltıyor. Bu da eğitimimize olumlu yansıyor. Şu an görebiliyoruz ama yarının garantisi yok. Bu çalışmalarla empati yeteneğimiz artıyor, görme engellilerin yaşadığı zorlukları daha iyi anlayabiliyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        AKOM tarih verdi! İstanbul için kar yağışı açıklaması!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Pes artık dedirten hırsızlık! 'Tiny House'u çaldı!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Beyoğlu sapıklarına hapis ve tahliye!
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Skriniar kırmızı kart görmeli miydi?
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        Hatay'da feci kaza! Motorda 5 kişi...
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        "Trump'ın genel sağlık durumu çok iyi"
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Yok böyle savunma: 'Öldürdüğüm adam yapay zeka'
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        Borsada manipülasyonda 12 gözaltı
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        "Korkak oyunun cezasını çekti"
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        Aralık ayının büyüsünü seyahatinize taşıyın
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Şansa kazanılmış 1 puan!"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        "Ağrı'daki bulgular, Hazreti Nuh'un yaşadığı dönemle örtüşüyor"
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Eşi 8'inci kattan düştü, haberi polislerden öğrendi
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        Neslinur'un ölümünde evde siyanür tespit edildi!
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        "Ok yaydan çıkmıştır, gemiler yakılmıştır"
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        4 ülkeyi sel vurdu: Bini aşkın kişi öldü, yüzlerce kayıp var!
        "Hepimiz eşittik"
        "Hepimiz eşittik"
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        Derbi sonrası borsada hareketlilik
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"
        "Dünyanın en vicdanlı adamını oynuyorum"

        Benzer Haberler

        Bilecik'te yeni POMEM Müdürü Çil, göreve başladı
        Bilecik'te yeni POMEM Müdürü Çil, göreve başladı
        Recep Dindar Vakfı öğrencilere burs vermeye başladı
        Recep Dindar Vakfı öğrencilere burs vermeye başladı
        Şehidin adı yaşatılacak
        Şehidin adı yaşatılacak
        Bilecik'te kaçak silah operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te kaçak silah operasyonu: 1 şüpheli tutuklandı
        Bilecik'te görme engelliler sergi açtı
        Bilecik'te görme engelliler sergi açtı
        Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet köprüden aşağı uçtu
        Bilecik'te kontrolden çıkan motosiklet köprüden aşağı uçtu