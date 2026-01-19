Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

        Bilecik'te 6 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.01.2026 - 23:33 Güncelleme: 19.01.2026 - 23:33
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Bilecik'te 6 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi.

        Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.


        Caddeyi trafiğe kapatan güvenlik güçleri, çevrede önlem aldı.

        Duman dolan binada mahsur kalanlar merdivenli araçlarla balkonlardan tahliye edildi.

        Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulanslarda müdahalede bulunuldu.

        Öte yandan binanın giriş katındaki başka bir iş yerinde bulunan evcil hayvanlar da bulundukları yerden kurtarıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Trump, Şara ile görüştü
        Trump, Şara ile görüştü
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Suriye ordusu Haseke'ye ilerliyor
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Beşiktaş uzatmalarda kazandı!
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Merz: ABD ile ticaret kavgası istemiyoruz
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Sergen Yalçın'dan transfer açıklaması!
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Ava gidiyorum diyerek evden çıkmıştı... Ölü bulundu
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        Galatasaray'a Arjantinli kanat!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        297 antrenör daha PFDK'ya sevk edildi!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Oltaya cansız beden takıldı!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Trabzonspor, Fatih Tekke'nin sözleşmesini revize etti!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Kuryeler dikkat! İstanbul Valiliği saati açıkladı! Trafik yasağı sürecek!
        Altın 10 senede ev doğurdu
        Altın 10 senede ev doğurdu
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        İspanya'da iki hızlı tren raydan çıktı!
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        G.Saray'da kötü gidişatın nedenleri
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Trump'tan Norveç'e: Artık barışı düşünmek zorunda hissetmiyorum
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        Konut fiyatları 2025'i kayıpla kapattı
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        2025 yılında bebeklere en çok verilen isimler belli oldu
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        19–25 Ocak haftalık burç yorumları...
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?
        Dünyanın akciğerleri nasıl nefes alıyor?

        Benzer Haberler

        Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru tutuklandı
        Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru tutuklandı
        Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan polis memuru tutukland...
        Bilecik'te tartıştığı meslektaşını silahla yaralayan polis memuru tutukland...
        Yeni başkan Ömer Erken oldu
        Yeni başkan Ömer Erken oldu
        Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru adliyeye sevk edildi
        Eski eşinin polis kocasını vuran polis memuru adliyeye sevk edildi
        Bilecik'te seyir halindeki ticari araç bir anda alev aldı
        Bilecik'te seyir halindeki ticari araç bir anda alev aldı
        Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil kazaya sebep oldu: 1 yaralı
        Bilecik'te kontrolden çıkan otomobil kazaya sebep oldu: 1 yaralı