Bilecik'te bir iş yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Bilecik'te 6 katlı binanın giriş katındaki iş yerinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi. Bahçelievler Mahallesi İstiklal Caddesi'ndeki bir binanın giriş katında bulunan iş yerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Caddeyi trafiğe kapatan güvenlik güçleri, çevrede önlem aldı. Duman dolan binada mahsur kalanlar merdivenli araçlarla balkonlardan tahliye edildi. Dumandan etkilenen 5 kişiye ambulanslarda müdahalede bulunuldu. Öte yandan binanın giriş katındaki başka bir iş yerinde bulunan evcil hayvanlar da bulundukları yerden kurtarıldı.

