        Haberler Yerel Haberler Bilecik Haberleri Haberleri

        Bilecik'te 2026'nın ilk İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı

        Bilecik'te, 2026'nın 1'inci İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.01.2026 - 09:14 Güncelleme: 28.01.2026 - 09:14
        Valilikten yapılan yazılı açıklamada, Vali Faik Oktay Sözer başkanlığında, İl Genel Meclisi salonunda düzenlenen toplantıda kentte geçen sene yürütülen projelerin ele alındığı ve 2026'da gerçekleştirilmesi planlanan hizmetlerin konuşulduğu belirtildi.

        İlde geçen yıl için 466 projenin oluşturulduğu kaydedilen açıklamada, bu projelerden 348'inin tamamlandığı, söz konusu projelerin toplam maliyetinin 18 milyar 689 milyon lira olduğu duyuruldu.

        Açıklamada toplantı sırasındaki konuşmalarına yer verilen Vali Sözer, kamu yatırımlarının etkin ve verimli yürütülmesinin önemine işaret etti.

        Bu doğrultuda kentte sürdürülen çalışmaların Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda, Bilecik'in kalkınması ve vatandaşların refahının artırılması için devam edeceğini belirten Sözer, süreçte emeği geçenlere teşekkür etti.

        Toplantıya, Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Ali Vanlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ramazan Kurtulmuş ile diğer ilgililer katıldı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Bilecik haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bilecik Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

